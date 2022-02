Todas hemos oído que las acciones dicen más que las palabras, pero no subestimemos el poder de las palabras en nuestra vida. El poder que empodera. Después de todo, las palabras pueden inspirarte, hacerte sonreír, hacerte pensar y pueden ayudarte a travesar los mejores y peores momentos. Buda una vez dijo: “Las palabras tiene el poder para ambos, destruirte y sanarte. Cuando las palabras son ambas, verdaderas y amables, pueden cambiar al mundo”. Aunque tus acciones necesariamente son un componente para ser tu mejor versión, sin palabras que empoderan, tus acciones nunca estarán motivadas para llevarse a cabo y convertirte en tu mejor versión.

Como Psychology Today informa, de acuerdo con Gail McMeekin, MSW, LICSW, una coach ejecutiva/profesionista/creativa en Boston, y autora del bestseller The 12 Secrets of Highly Creative Women: “El empoderamiento se trata de sentirte confiada y ser capaz de comunicarte con otros. Luego unimos nuestros pensamientos y deseos para iniciar acciones positivas en el mundo”. No puedes tener empoderamiento sin comunicación, así que es crucial que escojas tus palabras inteligentemente en ambos, cuando hables con otros y cuando hables contigo misma.

El impacto de las palabras

Pero ¿cómo sabes qué palabras serán más empoderantes que otras y te aseguras de que estás usando esas palabras cada vez que te sea posible? Desafortunadamente, no hay guía que te diga qué decir y cuándo (nos encantaría). Todas tropezamos y todas buscamos las palabras correctas solo para aterrizar en todas las frases incorrectas; luchamos para decir lo que realmente pensamos; y nos afectan las palabras que oímos de otros. Pero es importante que nunca olvidemos que escoger nuestras palabras sabiamente puede prepararnos para el éxito, adoptando así una actitud positiva y poniendo un matiz positivo para tu día.

Y esto aplica para ambos, tu vida personal y tu futuro profesional. Como Forbes lo dice, de acuerdo con Darlene Price, autora de Well Said! Presentations and Conversations That Get Results: “En el lugar de trabajo, una mentalidad positiva y de colaboración puede ser la diferencia entre tener un trabajo o perderlo; ganar un cliente o perder una oportunidad; desarrollar un equipo de trabajo o destruir la confianza…