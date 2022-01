El mundo sería un lugar muy triste y menos proactivo sin la música motivacional. Todo mundo tiene sus canciones perfectas cuando en verdad necesitan energizarse. Está la lista de reproducción para el gimnasio y así destrozar ese cardio, o la lista de reproducción pre-fiesta para ponerte hermosa para una noche de diversión. Lo cual nos lleva a la lista de reproducción para las entrevistas de trabajo. Es una de esas pocas ocasiones para nosotras las mortales en donde hacer nuestra mejor impresión podría hacer la diferencia que cambiará nuestra vida. Por supuesto, todas estamos familiarizadas con la típica música motivacional, como Eye of the Tiger, que tiene una letra empoderante y un ritmo rápido.

El tema de Eminen para su película autobiográfica 8 Mile, ganó un Grammy y se han referido a ella como el Eye of the Tiger de la generación del hip-hop

La actitud de Britney Spears ha logrado recorrer todo el camino desde Oops, I Did It Again a Work B**ch! Fue una batalla muy pública y la ganó como una guerrera. ¡Así que tú también puedes!

Entre Girl on Fire y la canción Empire State of Mind de Jaz-Z, Alicia Keys tiene música con un himno del poder. Nos fuimos por la versión femenina.

9. Titanium de David Guetta ft. Sia

“Shoot me down but I won’t fall. I am titanium.”Ese debería ser tu mantra para tu entrevista de trabajo.

10. Respect de Aretha Franklin

Respect es el himno original de poder femenino.