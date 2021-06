En la publicación más reciente en la cuenta oficial de Instagram del padre Alberto hizo un llamado urgente para dar a conocer el caso del pequeño Héctor David Barrios, quien con tan sólo diez años padece leucemia y necesita un tratamiento que en su país natal, Cuba no hay.

Padre Alberto ayuda niño. Una vez más el padre Alerto Cutié utiliza sus redes sociales para pedir ayuda a sus seguidores. Como es sabido en su cuentas oficiales no solo comparte los momentos que pasa en familia o de su programa, también lo usa para brindar ayuda cuando la comunidad lo requiere.

En la información que brindó el padre Alberto sobre la situación del pequeño Héctor David Barrios, quien vive en Cuba y a sus 10 años fue diagnosticado con leucemia, al menor no le ha sido autorizada la visa humanitaria que lleva meses pidiendo y es de vital importancia para que viaje a Estados Unidos.

No es la primera vez que el padre Alberto utiliza sus redes sociales para pedir ayudar para la comunidad latina, apenas el pasado mes de marzo también dio a conocer el caso de Anthony Mejias, de 19 años de edad, quien se encontraba desparecido.

Anthony Mejías se vio involucrado en un accidente que lo hirió fatalmente y a pesar de que luchó por su vida en un hospital, el joven de Florida no logró sobrevivir, explicó el padre Alberto en su publicación de Instagram. “El joven por el cual les pedí oración hace unos días, fue atropellado fatalmente y murió el sábado… Se había desaparecido, pero en realidad estaba en el hospital luchando por su vida. Oren por su mamá y su familia. #AnthonyMejias #descanseenpaz”.

Junto al mensaje venía una fotografía del joven latino que fue visto por última vez en Orlando, pero que no llegó a su casa en Miami. Su madre lo buscaba con desesperación, pero pronto llegarían las malas noticias sobre el estado de salud del muchacho.

