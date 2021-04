Encuentran muerto al joven latino que buscaba el Padre Alberto

“Su mamá que lo esperaba aquí (Miami) a las 3 am cuando no lo vio llegar, notificó a la police. En estos momentos ella está en Orlando pasando flyers para ayudar a su búsqueda. Necesitamos pasar la información en el noticiero en Orlando y Miami. Por favor si nos puedes colaborar, por favor! Repost”.

La usuaria María C Ruiz publicó información sobre la desaparición del joven: “We need Help ! Es el hijo de una de nuestras agentes. Regresaba de la Universidad de Tallahassee ayer jueves, tenía que hacer cambio de guardia en Orlando a las 12 de la noche y por no tener el ID con él, no lo dejaron subir, es el último video que tienen de él”.

Responde a las críticas por su vestimenta

Pero ante las críticas hechas a su vestimenta, el padre Alberto Cutié no se quedó callado y utilizó sus redes sociales para responder a sus detractores: “No sabía que a la gente le interesaba tanto cómo nos vestimos los sacerdotes y los religiosos de distintas tradiciones… pues aquí les envío un gráfico sencillo. Un abrazo a todos…”.

“La gente nomás opina a lo tonto! Usted siga vistiéndose como quiera!”, “a veces la ignorancia es aterradora.. me pregunto , ¿por qué las personas opinan sobre la vestimenta? Does that really matters ?”, “esas personas que critican, no son cristianas, son religiosas fanáticas, no conocen la Biblia palabra de Dios”, fueron los mensajes de apoyo que hicieron en la publicación del padre.