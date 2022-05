¿EN LA CÁRCEL PARA SIEMPRE? A semanas de su juicio, Pablo Lyle ya no ve la salida y revelan nuevo problema que el actor enfrenta; ¿HUNDIDO?

Estar en arresto domiciliario y con visa de turista indica que no se le permite trabajar allá, por lo que de ser cierto que el actor laboraba en una cafetería, de forma secreta, le caería con más problemas legales a Pablo Lyle, pero los abogados habían pedido un cambio de visa y un permiso para trabajar, sin embargo no se han pronunciado respecto a eso.

El estatus migratorio de Pablo Lyle se complica además de todo lo que le está pasando al actor, pues cuando tuvo el incidente que le cambió la vida en un crucero de Miami, tenía visa de turista por lo que constantemente la tiene que estar renovando pero es en donde se especifica su situación legal y se asegura que no puede trabajar en EEUU.

Ahora, el fisco estaría detrás del actor, según lo publicado por el portal ‘Hola’ , pues cuando Pablo Lyle declaró estar en quiebra pidiendo que ya no se le renovaran el pago de sanción para estar en arresto domiciliario, su petición fue denegada y sigue pagando los 50 mil dólares impuestos, pero el hecho de que trabajara en una cafetería lo va a perjudicar.

La defensa legal de Pablo Lyle está desesperada porque el futuro del actor se ha complicado a tal grado, que no avisoran una victoria para él, a semanas de que su juicio suceda, la primera semana de julio, pues luego de informarse que se estaría divorciando, lo que se vería mal ante los ojos de los jueces, ahora se sabe que estaba saliendo en pleno arresto domiciliario a trabajar en una cafetería… pero eso no es todo.

¿Pagará impuestos? La situación legal de Pablo Lyle está que arde aun cuando se dice que se va a divorciar, que espera llegar a un acuerdo con la familia de la víctima que murió por su culpa, y cuyo perdón no ha sido otorgado, lo que evitaría el juicio del histrión, pero otro aspecto importante es que tendría que demostrar su ingreso.

El equipo legal de Pablo Lyle manifestó: “Nosotros estamos en negociaciones con el abogado civil de la familia Hernández, así como en la oficina del Fiscal y en todas las negociaciones por lo menos del ámbito civil, el dinero significa muchísimo y el dinero, los $50 mil dólares de fianza que le fue impuesta al Sr. Lyle, tendría que ser parte de esta negociación del ámbito civil, cada dólar cuenta pues él no ha trabajo por 3 años”, confirmó el defensor del actor.

De acuerdo a las leyes de EEUU un caso estatal de este tipo no se puede vincular con un permiso de trabajo, porque eso es de ámbito federal. Así que la posibilidad de que el actor trabaje está fuera de lugar y su situación económica sigue deteriorándose, así como su ánimo gracias a que su esposa le pidió el divorcio.

Portales como ‘Hola’ y ‘TvyNovelas’ indican que en caso de que Pablo Lyle haya trabajado pese a que no lo tenía permitido, tendría que demostrar ante las autoridades su ingreso, pagando impuestos, algo que le daría al traste a su situación económica y hasta anímica, pues aparentemente se estaría divorciando de su aún esposa Ana Araujo, quien ya tiene nuevo galán.

La noticia de que la aún esposa de Pablo Lyle, la joven Ana Araujo le pidió el divorcio a tan sólo unas semanas del juicio del actor y que incluso, ya sale en plan sentimental con Marc Crosas, ex futbolista y comentarista deportivo, impactó a todos por la dura situación del actor quien continúa en arresto domiciliario.

“Hace unos meses, en un arranque de desesperación y tristeza, Pablo le llamó a Ana y le dijo que ya no podía más, que estaba harto de su situación, que no tenía esperanza de evitar la cárcel y que no sabía cuánto tiempo pasaría allí”, se puede leer en la declaración que el allegado a ambos dijo a TvNotas.

Ana Araujo y Pablo Lyle llevarían distanciados desde el mes de diciembre, según lo comentado por ‘Chisme no Like’, sin embargo, ‘el amigo cercano’ a la pareja, entrevistado por ‘TvNotas’, manifestó que el responsable de todo es el actor pues no sólo su situación complicó todo, sino que en su depresión, animó a su esposa a buscar el amor por otro lado.

Pablo Lyle se ‘sacrifica’ para que su esposa sea feliz

Y es que de no ver el final de su situación legal, de atravesar por quiebra financiera, de no poder trabajar ni salir, ni ver a sus hijos, Pablo Lyle decidió ‘sacrificarse’ y decirle a su esposa Ana Araujo que buscara otra pareja y se olvidara de él, porque no era justo que su familia sufriera las acciones que lo tenían prácticamente en prisión.

Sin embargo, aparentemente, Ana Araujo no quería dejarlo a su suerte: “Ella también estaba destrozada por su situación, pero al principio le dijo que no pensara así, que no quería dejarlo pese a que toda está situación la tiene al límite, pues toma cuanto trabajo puede para generar dinero y sacar adelante a sus hijos, y también para apoyarlo a él”, dijo el amigo cercano.