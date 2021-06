MH: ¿Cómo fue interpretar a Rafael?. OB: “La verdad es que al principio me dijeron que no metiera tanta mano, pero al final estamos todos trabajando juntos y queremos lo mejor siempre, el objetivo es común. Y conforme me vieron a cuadro me dejaron jugar, con el tiempo fuimos entendiéndonos mejor. En efecto hago pasar dolores de cabeza a productores, directores, escritores, pero lo hago porque según yo estoy haciendo mi trabajo”.

“Con Silvia ella lo dice y nos pasa a los dos, no ha tocado hacer cine, teatro y tele hacer todo juntos y además con mucho éxito afortunadamente. Encontrarme con Silvia y saber que iba a ser parte de este proyecto fue un descanso, para poder decir por supuesto que quiero estar en La Suerte de Loli. Me dio tanta tranquilidad y seguridad saber que ella era Loli”.

“Hay un cariño y una confianza que se puede sentir a la hora de actuar. En efecto me tocó regresar a la actuación hace muchos años ya, pero retomé la actuación en una obra de teatro con ella. Después hicimos una película que nos fue muy bien, no tocó ser socios para una obra de teatro en México”.

“Y a mí las experiencias nuevas me fascinan. Además trabajar en ingles ojalá me habrá la puerta, esta es la apertura de la puerta, The Good Doctor es un gran sueño. También sé que es posible que desde ahí empiecen a pasar otra serie de cosas, me tiene muy ilusionado, a pesar de que me considero una persona bilingüe, actuar en ingles ya es otro bicho”.

MH: ¿Qué pasó con Monarca?. OB: "Yo lo que quería era comunicar a la gente que estaba pregunte y pregunte, y que tiene el derecho a saber que pasa. Mucho de lo que pasó yo no sé que fue, pero realmente Monarca es un gran proyecto me trajo tantas cosas tan hermosas. Si hubiera habido una tercera temporada no podría haber aceptado la oferta de The Good Doctor".

¿Qué recuerdos tienes del momento de la escena de Nandito en María la de Barrio? ¿Es cierto que Itatí Cantoral improvisó en esa famosa escena?

“De eso no me acuerdo, me acuerdo más de lo que está en internet, fue hace tanto tiempo que no sé. Yo no vi lo que dijo Itatí, no recuerdo verla mal, pero para mí la imagen que tengo en la cabeza es la misma que todo el mundo tiene. Me parece igual de absurda y de carcajada la escena”.

"Es como si yo no estoy ahí, lo veo como cualquier otro espectador, me siento totalmente como despegado de esa realidad que pasó hace mucho tiempo. Pero me da mucha risa y celebro mucho que siga siendo el fenómeno que es. Sin duda el haber hecho esa novela son parte de los escalones que me han llevado al lugar en el que estoy".