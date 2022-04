Paul Arhurs, guitarrista de Oasis, anuncia que se retirará de los escenarios

Los fanáticos de la agrupación británica le mandan mensajes de apoyo

Esta es un poco de la historia de la famosa banda de rock

Oasis Paul Arthurs: El integrante de la agrupación británica ‘Oasis’ Paul Arthurs de 56 años, fue diagnosticado con cáncer de amígdalas según informes de Daily Mail. El guitarrista de la banda anunció que se retirará de los escenarios hasta que su estado de salud mejore, pues se someterá a tratamiento de quimioterapia.

Paul es mejor conocido por ser el co fundador de la banda, actuando como guitarrista rítmico y teclista. Paul es clave del éxito de la banda, pues sin el las canciones icónicas de la banda no sonarían igual. Temas como ‘Stop Crying Your Heart Out’ y ‘Wonderwall’ son de las canciones más exitosas.

Oasis Paul Arthurs: Se retirará por un tiempo de los escenarios

Los fanáticos de la banda británica acudieron a redes sociales para mostrarle su apoyo a Arthurs, en donde el guitarrista explicó la situación mediante una carta que escribió por medio de Twitter: “Solo para hacerles saber que tendré que tomarme un descanso de tocar por un tiempo”.

“He sido diagnosticado con cáncer de amígdalas, pero la buena noticia es que es tratable y pronto estaré comenzando con el tratamiento. Les seguiré informando como voy avanzando. Estoy destrozado, me estoy perdiendo de los conciertos con Liam y la banda. Tengan el mejor verano y disfruten de las giras que se llevarán a cabo, los veo pronto, besos”. Redactó Paul en Twitter.