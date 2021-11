Sólo porque no creas en Dios no significa que no puedas orar. Mientras más americanos de todas las edades y educaciones religiosas se describen a sí mismos como no afiliados a ninguna religión, incluso en la comunidad latina tradicionalmente católica, la oración secular está volviéndose más común. De acuerdo a Pew Research, “Los millenials hispánicos son similares a los adultos americanos jóvenes en sus tasas más bajas de afiliación religiosa y su compromiso comparado con sus contrapartes de más edad.”

Incluso si no participas en la religión organizada y no quieres orarle a Dios, la espiritualidad secular puede existir en tu vida y el poder de la oración no debería ser ignorado. Muchas personas piensan que la oración es útil y satisfactoria sin importar a quién le estén orando. Aquí hay 12 maneras de ayudarte a pensar en la oración secular y la espiritualidad sin una afiliación religiosa.

1. Da gracias

Tómate unos minutos de tu día para pensar en las cosas de tu vida por las que estás agradecida. La reflexión te ayudará a conectar con tu espiritualidad de una manera reconfortante.

2. Medita

Si no estás segura de cómo orar secularmente, considera que el silencio de tus propios pensamientos trae calma. La meditación puede ser espiritual para muchas personas y puede ser una manera de acercarlas a un espacio sagrado.