ONU acusa a Maduro de crímenes de lesa humanidad.

Un informe demuestra el uso sistemático de torturas y ejecuciones fuera de lo judicial en Venezuela.

Mientras esto sudece, Nicolás Maduro aseguró que los comicios parlamentarios covocados por el chavismo para el 6 de diciembre siguen vigentes.

Expertos independientes comisionados por el máximo organismo de derechos humanos de la ONU han denunciado este miércoles que el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro cometió crímenes de lesa humanidad.

Para ello, los expertos de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela presentaron un informe de 443 páginas que demuestra el uso sistemático de torturas y ejecuciones fuera de lo judicial en Venezuela.

Investigaron 223 casos, 48 de los cuales se examinaron en profundidad.

Sin embargo, los expertos no pudieron visitar el país porque “el gobierno no respondió a las reiteradas solicitudes” y tambien por las restricciones de viajes a nivel mundial debido a la pandemia de COVID-19, no obstante realizaron 274 entrevistas a distancia, explica el informe.

Si bien la misión reconoce “la naturaleza de la crisis y las tensiones en el país y la responsabilidad del Estado de mantener el orden público”, constató que “el Gobierno, los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos habían cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos de hombres y mujeres en Venezuela”.

En el informe se describen estos hechos, además de desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias y se recomienda procesar a los responsables de tamaños delitos como garantía de que no vuelvan a suceder.

El informe fue encargado el año pasado por el Consejo de Derechos Humanos, conformado por 47 estados, que cuenta con el respaldo de Naciones Unidas.

“La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales -incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura- constituyen crímenes de lesa humanidad”, dijo la presidenta de la misión, Marta Valiñas, citada en un comunicado.

Y añadió: “Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno”.