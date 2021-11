De acuerdo con The Associated Press, la OMS informó sobre un sorprendente descubrimiento que activó las alertas de los científicos especializados y que a más de una nación preocupó enormemente. Según la agencia, el descubrimiento de una nueva variante del coronavirus provocó un escalofrío en gran parte del mundo el viernes.

Uno de los puntos que tuvieron en común la mayoría de naciones, se trató en que debían establecerse más restricciones en cuestión de los viajes internacionales. Según mencionó The Associated Press, Estados Unidos se unió a la Unión Europea y varios otros países para establecer restricciones de viaje para los visitantes del sur de África .

Las restricciones se produjeron después de que las naciones cómo: el Reino Unido, la UE, Canadá y varios otros países comenzaran a anunciar prohibiciones de viaje en el sur de África, por la nueva variante que han catalogado como doblemente contagiosa. Hasta estos momentos, no se conoce hasta que fecha se levantarán las restricciones. Archivado como: OMS nombra variante coronavirus

New York Post, informó que la prohibición de viajar, que no se aplica a los ciudadanos estadounidenses ni a los residentes permanentes. Pero, sobre todo destacó que las restricciones van para los países de: Sudáfrica, Botswana, Zimbabwe, Namibia, Lesotho, Eswatini, Mozambique y Malawi.

The Associated Press, informó que los expertos médicos, incluida la OMS, advirtieron contra cualquier reacción exagerada antes de que se entendiera mejor la variante que se originó en el sur de África. Pero, las naciones han comenzado a temer que otra ola más catastrófica fuera a avecinarse a dos años del inicio de la pandemia; por ello, decidieron tomar mayores precauciones y evitar el desastre.

“No hubo indicios inmediatos de si la variante causa una enfermedad más grave. Al igual que con otras variantes, algunas personas infectadas no muestran síntomas”, dijeron expertos sudafricanos. Las investigaciones continúan y se espera, que en los próximos días se ofrezca mayor información al respecto. Archivado como: OMS nombra variante coronavirus

Según la información que corre en estos momentos, se ha mantenido que la nueva y peligrosa variante sólo es más contagiosa que ‘Delta’, pero sus respuestas son similares. De acuerdo con los expertos sudafricanos, hasta el momento no se ha descubierto que provoque una enfermedad más grave de las ya contempladas.

¿Se han detectado casos en el país?

Fue el Dr. Anthony Fauci, quien informó sobre la nueva variante y sobre los riesgos que plantea en estos instantes. De acuerdo con el médico, hasta el momento no se han registrado casos de COVID-19 con la nueva variante, por lo que el gobierno deberá tomar en consideración y extender las restricciones hasta nuevo aviso. Que no haya casos, no significa que se deba bajar la guardia.

“En el extranjero, la variante parece estar extendiéndose a un ritmo razonablemente rápido“, le dijo a CNN. Y aunque puede ser más transmisible y resistente a las vacunas que otras variantes, “no lo sabemos con certeza en este momento”, informó el Dr. Fauci a la cadena de noticias e informó The Associated Press.