Según el reporte del New York Post, todavía se desconoce mucho sobre la cepa, pero los científicos dicen que su elevado número de mutaciones podría significar que es más transmisible. Sharon Peacock, que ha dirigido la secuenciación genética del COVID-19 en Gran Bretaña en la Universidad de Cambridge, declaró a Associated Press que los datos obtenidos hasta ahora sugieren que las mutaciones del virus son “consistentes con una mayor transmisibilidad”, pero dijo que “todavía no se conoce el significado de muchas de las mutaciones”.

La sorprendente reacción de la mujer

“Tuvimos una reunión familiar con el hospital porque mi madre no se estaba despertando. No importaba lo que hicieran, no podían hacer que se despertara”, dijo Lerman. “Dijeron que sus pulmones estaban completamente destruidos. Hay un daño irreversible, simplemente no va a suceder”.

“Literalmente dejé caer el teléfono. Yo estaba como, ¿qué? Quiero decir, porque se suponía que íbamos a interrumpir el soporte vital ese día”, declaró Andrew a la cadena WMTW. Lerman dijo que su madre aún no está fuera de peligro, pero señaló que puede respirar por sí misma con algo de oxígeno. Archivado como: mujer despierta del coma.