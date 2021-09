1. Ofertas en electrodomésticos

Por fin hemos llegado a ese punto del calendario que marca el fin no oficial del verano y al inicio de la temporada de otoño (¡sin mencionar el regreso del fútbol universitario!). Por supuesto, sabes que septiembre también es típicamente cuando comienzan a emerger esas latas de calabaza, ¿verdad? Mientras tanto, si eres un ser humano que le gusta ahorrar dinero (¿y a quién no le gusta?), otro favorito está de regreso este mes: septiembre es el Mes Nacional del Cupón (National Coupon Month). Echa un vistazo a nuestros supones favoritos aquí . Aquí un vistazo a los ahorros que puedes disfrutar de este mes. Compra sapientemente y harás que este septiembre sea inolvidable para tu cartera. Aquí las mejores ofertas de septiembre.

Comenzando aproximadamente en el Labor Day, normalmente puedes hallar gangas en estufas, microondas, hornos y otros electrodomésticos. Junto con el Black Friday, Memorial Day y la Independencia, el Labor Day es uno de los eventos destacados dele calendario para gangas en electrodomésticos. Sin embargo, es no es un año normal debido a los problemas en suministros generados por el COVID-19. Así que, como regla general, aunque hallarás buenas ofertas este año, tal vez no sean tan baratas como en los años anteriores. Ya comenzamos a ver ofertas en algunos artículos, como refrigeradores. Así que si necesitas reemplazar un electrodoméstico grande, ahora es un buen momento para ello. Asegúrate de revisar la categoría de electrodomésticos en de ClarkDeals.com para las mejores ofertas.

2. Útiles de regreso a clases

Si tienes un pequeño que va a la escuela, sabes que puedes encontrar útiles escolares a poco costo (¡de verdad!) en retailers como Staples en esta época dele año. Si quieres amueblar un cuarto económicamente, puedes echar un vistazo a Five Below. Tiene decoraciones divertidas para dar al primer semestre un ambiente fresco. Hemos juntado las últimas ofertas de Five Below aquí.

3. Las ofertas de las ventas de fin de temporada

Ya que el verano va de salida, ahora es el momento de aprovechar las ofertas del cambio de temporada. Busca ofertas, particularmente en aires acondicionados, candados, sopladores de hojas y tinte para madera. Algunas veces, para obtener las mejores ofertas en el cambio de mercancía del fin de temporada, tienes que estar dispuestos a regatear un poco. El Managing Editor de ClarkDeals.com, Charis Brown, menciona que su esposo fue capaz de conseguir un descuento de $500 en un carro podadora porque tenía un pequeño problema mecánico que él estaba dispuesto a reparar por sí mismo. Cierto, requirió de algo de grasa, ¡pero qué ahorro!