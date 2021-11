Psíquico del FBI asegura que se contactó con Octavio Ocaña

El doctor Rob Cissna compartió que el actor que interpretó a Benito en la serie Vecinos le dio una revelación

“Fue asesinado”, dijo en entrevista para el programa Chisme No Like

A una semana de que se diera a conocer que Octavio Ocaña, quien interpretó a Benito en la serie Vecinos, murió al recibir un disparo en la cabeza, el doctor Rob Cissna, psíquico que ha colaborado en diferentes casos para el Buró Federal de Investigación de Estados Unidos, FBI, por sus siglas en inglés, asegura que se contactó con el actor y le dio una revelación.

Fue por medio de una entrevista que le concedió al programa Chisme No Like, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, la cual está disponible en su canal de YouTube, que este controvertido personaje no se anduvo por las ramas y contó todo lo que dijo el joven artista, quien falleció a pocos días de cumplir 23 años de edad.

“Octavio Ocaña fue asesinado”, dijo el psíquico del FBI

Sin más preámbulos, el doctor Rob Cissna comentó que, luego de recibir una fotografía del actor Octavio Ocaña, a quien no conocía, se puso en contacto con él y les preguntó a Javier Ceriani y Elisa Beristain que era lo que exactamente querían saber del joven, quien planeaba casarse con su novia Nerea Godínez.

“Él me dice que fue asesinado por la policía, quienes lo estaban persiguiendo porque habían recibido la orden de un cartel para que lo mataran”. El psíquico del FBI insistió en que no se trató de un accidente y de que “todo fue arreglado”. Esto sería apenas el inicio de una tremenda revelación de este famoso personaje.