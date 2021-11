Inmediatamente Laura Zapata no se quedó callada y escribió una serie de insultos en su cuenta de Twitter: “Vomitiva la fulana !!! Pobre no tiene que hacer. Nociva, tóxica, lesiva, mala entraña. Mejor que platique de su papá, del hermano, de qué murieron, por qué murieron, quién los mató… Y a qué se dedicaban”.

Ante esta publicación Yolanda en donde con un tono tranquilo y con una mascarilla humectante en su rostro dijo a la cámaras del Gordo y la Flaca: “Laura se encontró con un espejo, paso por ahí, se vio reflejada y dijo todo eso que ella es, lo que es, ella es nociva, complicada, es una mujer que me da mucha pena porque nadie la quiere, ni su mamá la quiere, es una mujer que pobrecita, porque ¡qué feo que no te quiera nadie!”, dijo la conductora y actriz.

Afirma que se enamoró mucho de una mujer que a palabras de ella, concordaba con Thalía

No satisfecha, la conductora mexicana, Yolanda Andrade comenzó a describir un poco más a la misteriosa chica, de la cual también se enamoró, describiendo un perfil, que muchos dicen, concuerda con las características físicas que la cantante y actriz mexicana Thalía tiene, provocando un sinfín de suposiciones al respecto:

"Yo me enamoré muchísimo de esta mujer, de la cantante ésta, de la que me dijo que tú estabas más alta que ella. Me enamoré mucho. Vivimos una etapa muy peculiar e inolvidable", comentó Yolanda. Sin embargo eso no sería todo, ya que entre los comentarios comenzaron a poner el nombre de Thalía, lo que provocó que Yolanda sin miedo alguno confirmara la hipótesis de muchos de sus seguidores.