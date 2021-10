Papá de Octavio Ocaña explota: “Estamos llenos de violencia”

También, el padre de Benito de Vecinos aseguró que no existían problemas entre Octavio y su prometida Nerea Godínez, afirmando que era lo mejor que le pudo haber pasado en la vida a su hijo y que estaban listos para casarse, y ella al no ser figura pública, evitaría dar declaraciones.

Al cuestionarlo sobre la posibilidad de que el llevarse el cuerpo de Octavio a Tabasco pudiera entorpecer las investigaciones, el papá del actor dijo que no le importaba, porque a fin de cuentas las autoridades no harían nada y no habría justicia: “Todo se lo dejo a Dios… como siempre estamos llenos de violencia, por policías, por corruptos y por madre y media”. No se ha visto el arribo de ningún famoso o compañeros del actor (Con información de Agencia El Universal).