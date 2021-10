Luego de pedir oraciones por la salud de su hijo, que había entrado a cuidados intensivos, Edén Muñoz comparte reveladora noticia

El vocalista de Calibre 50 confiesa que el diagnostico del pequeño Matías es “grave”

Una gran cantidad de famosos le mandaron mensajes de apoyo “Días difíciles, angustia y todo lo que se puedan imaginar”. Luego de pedir oraciones por la salud de su hijo, que había entrado a cuidados intensivos, el cantante y compositor mexicano Edén Muñoz comparte reveladora noticia: confiesa que el diagnostico del pequeño Matías es “grave”. A través de su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con más de 3 millones de seguidores, el vocalista y acordeonista de Calibre 50, a nombre de la familia Muñoz Llanes, abrió su corazón y compartió que su bebé se aferraba con todas sus fuerzas, pero horas después, prácticamente se desahogó. “Me quiebro fácilmente”: Edén Muñoz “Me encantaría poder decirles esto en algún video, pero me traiciona la sensibilidad. Me quiebro fácilmente y me resulta imposible, así que escribo. Días difíciles, angustia y todo lo que se puedan imaginar”, comenzó diciendo en esta publicación Edén Muñoz, vocalista de la agrupación musical Calibre 50, aunque aún habría mucho más. “El diagnóstico de Matías es grave, pero bendito Dios, dentro de ese contexto está estable. La evolución es lenta, pero favorable. Sinceramente, no vengo a hacer énfasis en la gravedad de la situacion, si no en algo que nos tiene con la fe y la vibra en lo más alto. Algo tan valioso como la fuerza de quien apenas hace poco más de 20 días conoció el mundo y hoy, se aferra con todas sus fuerzas a la vida“.

El cantante se prepara para lo peor En esta misma publicación, que a la fecha tiene más de 150 mil likes, Edén Muñoz comentó que su hijo recién nacido pide comida cada 3 horas de forma enérgica, además de que la sonda le ayuda a que no se agite y que su saturación siga de forma controlada. La buena noticia también es que ha ganado peso: “Casi 40 gramos diarios y lo convierte en un muchachón cada día”. “En el hospital nos dejan cargarlo y los brazos de mamá, @palomallanesg, en especial lo mantienen tranquilo, su hermano lo saluda por video llamada y le dice que lo espera para cantarle y prestarle sus juguetes. Aparte de medicamentos y toda la estrategia médica, Matías ha recibido mucho amor en las atenciones del equipo médico. Definitivamente está donde debe de estar”.

Edén Muñoz revela que estuvo “al borde del colapso” Cuando nadie lo hubiera siquiera pensado, Edén Muñoz reveló que no suele ser de las personas que piden ayuda, ya que su naturaleza es brindarla y se siente cómodo haciendo eso, pero confesó que estuvo “al borde del colapso”: “Y en un acto de humildad levanté la mano y les pedí por favor una oración por Matías porque sentí que necesitábamos más, un empujóncito de fe”. “Nuestro corazón está lleno de gratitud por las muestras de cariño y apoyo, y aunque no lo crean, él tambien (refiriéndose a su hijo). Gracias a todos de todo corazón, gracias por tomarse el tiempo. Por las misas, los cirios, las oraciones personales, las mandas y todo lo que hacen por nosotros. De verdad suma y bastante”.

Famosos le muestran su apoyo al vocalista de Calibre 50 Por último, el cantante y compositor dijo que, tras este difícil momento por el que está pasando hoy en día, saldrá a su ‘refugio natural’: la música, pues está seguro que tanto él como su bebé estarán bien, ya que el pequeño se encuentra en las mejores manos: las de los médicos y las de Dios. Una de las primeras famosas en reaccionar a esta publicación fue la actriz y conductora Cynthia Urías, quien así se expresó: “No los vamos a soltar, orando en todo momento!!!”, mientras que la cantante María León se limitó a publicar un par de emojis, así como las redes sociales de El Gordo y La Flaca: “Seguimos orando por ustedes”.

Le desean una pronta recuperación al pequeño Matías Por su parte, el cantante Roberto Tapia, quien fue una pieza clave para ‘rescatar’ al actor mexicano Rafael Amaya en su lucha contra el alcohol y las drogas, comentó: “Le deseo lo mejor y una pronta recuperación a su hijo Matías, sé por lo que está pasando y aquí estaremos haciendo oración por Matías. Dios lo bendiga”. También, quien no quiso quedarse atrás fue Chiquis Rivera, hija de Jenni Rivera, quien compartió que está pidiendo por la salud del hijo de Edén Muñoz, vocalista de Calibre 50. Beto Sierra, promotor y entrenador de artistas, también se expresó: “Con Dios y toda la fe va a estar bien Matías” (Archivado como: Edén Muñoz de Calibre 50 confiesa que el diagnostico de su hijo es “grave”).

Ana Bárbara no duda en mostrarle su apoyo a Edén Muñoz “Ese bebé es un ser especial y seguirá atrayendo cada vez mas la bendita salud! Que el todopoderoso los siga llenando de amor y mucha fuerza, rey querido, abrazo en el alma”, expresó la cantante mexicana Ana Bárbara, mientras que el cantante Emir Pabón, quien pasó por una situación similar con su bebé, dijo: “Infinitas oraciones para Matías que se recuperará con la fuerza del amor de Dios”. “Dios con ustedes, Edén. Mis oraciones con ustedes para que pronto regrese la calma y las risas!!! Los abrazo a la distancia”, “Toda nuestra fe y nuestro amor, compadre!”, “Querido amigo, somos una familia y estamos todos unidos en oración con ustedes! Sientan nuestra fuerza y energía, pero sobre todo, la omnipotente fuerza de Dios”, se puede leer en algunos comentarios.

Edén Muñoz ‘asustó’ a sus seguidores con inesperada noticia Por medio de sus redes sociales, y con una imagen que llamaba la atención de cualquiera, el vocalista de Calibre 50 ‘asustó’ a sus seguidores al compartir inesperada noticia: “Con el corazón en la mano les pido una oración por Matías. Entró la noche de ayer a cuidados intensivos. Aunque está en las mejores manos y se aferra con todas sus fuerzas, todo suma”. Ricky Muñoz, vocalista de Intocable, y La Chiquibaby, quien recientemente se convirtió en mamá por vez primera, fueron de los primeros en expresarle su apoyo a Edén Muñoz, así como las conductora Jessica Carrillo y Clarissa Molina, además de los integrantes de la Séptima Banda, entre otros.

“Han sido días cansados y retadores” Paloma Llanes, esposa de Edén Muñoz, también se ha ‘desahogado en sus redes sociales ante la difícil situación que están pasando ambos por la salud de su pequeño: “Han sido días cansados y retadores. He puesto a prueba mi paciencia miles de veces y termino perdiendo. Y al llegar la noche me perdono y solo digo mañana será otro día”. “Sí, es cierto, la maternidad no es nada fácil, pero ha sido de lo que más he aprendido, crecido y me ha enriquecido en muchos sentidos. Y definitivamente no cambiaría a este par por nada”, expresó Paloma, a lo que de inmediato el vocalista de Calibre 50 le aseguró que lo estaba haciendo bien y que estaba muy orgulloso de ella.

La esposa de Edén Muñoz comparte imagen de su “muñeco” “Voy a dejar de recuerdo por aquí a mi muñeco, que hoy cumple una semanita de nacido”, escribió Paloma Llanes sin imaginar que días después se enfrentaría, tanto ella como su esposo, a un diagnostico “grave, pero estable” de su bebé. quien luce encantador en esta imagen que subió a redes sociales. “Ay, qué cosita tan bella, nos tiene súper enamoradas ese bebito y por supuesto también Emilio bello”, “Qué belleza de bombón”, “Ay Dios mío, qué cosita tan bella y hermosa”, “Qué chulo muñequito”, “Está divino tu bebé”, “Hermoso baby cachetón”, “Qué Diosito lo bendiga siempre y lo cuide”, expresaron algunos usuarios.