Tras el funeral, los familiares del actor lanzan comunicado de prensa

La familia Pérez Ocaña anunció el servicio funerario en Tabasco

“Gracias a los fans que llegan a despedirlo”, menciona parte del comunicado A través de redes sociales, la familia del actor Octavio Ocaña decidió publicar un comunicado tras abandonar la funeraria ubicada en Tlalnepantla, Estado de México. Tanto la hermana del acto, como su prometida, decidieron abordar el comunicado expresando el cariño y afecto que tienen hacia las personas que se tomaron el tiempo para comunicar sus condolencias. En dicho comunicado, la familia Pérez Ocaña mencionó que por esta tarde y noche continuarán los servicios fúnebres y mencionaron en que lugar estarían los restos de ‘Benito Rivers’. La familia, expresó que dejarán entrar a los fanáticos o público general que desee expresar sus condolencias, además de agradecer cada palabra dedicada en honor de Octavio. EL COMUNICADO DE PRENSA Fue este domingo que la familia de Octavio, el actor que perdió la vida tras una persecución con oficiales, decidiera expresarse formalmente a través de un comunicado de prensa. Según El Universal, en las primeras líneas del comunicado la familia agradece el apoyo que han recibido luego de la repentina muerte del actor. También, se informa que “el último adiós a su cuerpo” será en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. El Universal, también mencionó que la familia indica en el comunicado que el féretro con el cuerpo de Octavio Ocaña llegará a Villa Hermosa esta noche y que mañana será sepultado. Posteriormente, Bertha Ocaña escribió una dedicatoria a la memoria de su hermano, señalando el gran cariño con el cual guardará su memoria y el recuerdo que deja presente.

Octavio Ocaña declaraciones familia: Los últimos instantes del actor La familia del actor, expresó su sentir a través de un corto comunicado de prensa donde emitieron los últimos puntos a tratar en el velorio del actor que se llevará a cabo en el estado de Villahermosa, Tabasco. La hermana del histrión, Bertha Ocaña, fue la encargada de presentarlo en redes sociales al igual que la prometida de Octavio, Nerea Godínez. "Comunicado funeral Octavio Ocaña. Estimados todos, como familia Pérez Ocaña reconocemos que al ser una figura pública este dolor traspasó fronteras. Aceptamos y agradecemos el querernos acompañar por este duelo tan grande.", señaló en primer lugar el comunicado de prensa que emitió la familia a través de redes sociales.

Octavio Ocaña declaraciones familia: Una segunda morada De acuerdo con la familia Pérez Ocaña, la última morada del actor será celebrada en el Recinto Memorial, en su ciudad natal. Como bien dijo el padre del actor, su único propósito era llevarse a su hijo a la tierra que lo vio nacer y estar cerca de su familia; ellos, tomaron la decisión de enterrarlo en dicho estado debido a que en la Ciudad de México, el actor vivía solo y su hermana mayor, se encontraba a cargo de 'cuidarlo'. "El último adiós a su cuerpo, será en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, de donde él y su familia somos originarios. Este se llevará a cabo a partir de hoy 31/10/2021 en el recinto Memorial en la sala 3, la cual estará disponible a partir de las cuatro de la tarde.", informó la familia del fallecido actor.

Octavio Ocaña declaraciones familia: ¿Ya llegó Octavio? De acuerdo con la información que presentó Bertha, Octavio todavía no arribaba al estado de Tabasco por lo que tendrían que esperar hasta la noche para poder velarlo. Aún así, la familia animó a sus seguidores y fanáticos a acompañarlos desde las cuatro de la tarde y aseguraron que querían compartir ese momento tan doloroso con toda aquella persona que lo quiso. "La llegada de su cuerpo será en la noche, lo velaremos y posteriormente con mucho dolor lo enterraremos el día 1/11/2021, pedimos respeto y aplicar todas las medidas sanitarias por la pandemia que aún estamos viviendo, cuidémonos todos los abrazamos a todos con el corazón.", menciona el comunicado de prensa que se emitió hace un par de horas.

Octavio Ocaña declaraciones familia: El cariño y agradecimiento de la familia La familia del actor, mencionó que se encontraban sumamente agradecidos con la primera funeraria que se encargó del proceso en la Ciudad de México, donde hicieron el traslado de Octavio Ocaña hacia Tabasco. Además, mostraron su cariño hacia la televisora que acogió al joven comediante y sobre todo, a sus familiares y amigos cercanos. "Gracias al grupo Gayosso por el traslado tan humano y respetuoso que le vienen dando. Gracias a su casa Televisa, que se portó como si hubieran perdido un hijo. Gracias a los familiares y amigos.", expresaron sus familiares en redes sociales a través del comunicado de prensa que decidieron emitir.

Octavio Ocaña declaraciones familia: Un cariño especial hacia 'Vecinos' Mientras se realizó el funeral del actor en la Ciudad de México, los actores o productores que se encontraban grabando 'Vecinos' con el joven actor, decidieron no ir a la funeraria pero sí mandaron un par de coronas en su honor. Aunque extrañó su ausencia, la familia decidió incluirlos en el comunicado de prensa, agradeciendo el cariño que le otorgaron en vida al joven Octavio. "Gracias a los fans que llegaron a despedirlo y nos conmueven el alma. Gracias al Sr. Elías Solorio, productor de vecinos y amigo entrañable de la familia y a toda su familia de "Vecinos", solo tenemos palabras de agradecimiento para todo este proceso que hoy como familia nos toca vivir. Familia Pérez Ocaña.", finalizó el comunicado.

La despedida de su hermana Bertha Ocaña, también aprovechó para comunicar el cariño que le guarda a su hermano y sobre todo, el sentir que tiene desde que se informó su muerte. Ella, mencionó que él siempre sería su ‘bebé’ y que aún no podía creer la noticia de su partida; además, hizo mención a la novia de su difunto hermano. “Tu familia fue lo que más amaste en esta vida y lo demostraste a cada segundo de tu corta pero memorable vida, te me fuiste enamorado de una gran mujer y de su bello hijo, te me fuiste soñando con hacer grandes cosas y yo sé que no me va alcanzar la vida para aprender a vivir con el vacío que me dejas, pero vas a estar en cada pensamiento, en cada momento, en cada triunfo y en cada fracaso.”, escribió la joven hermana del actor, en despedida.

“Fuiste parte de mi lucha” Con el corazón roto, la joven escribió su dolor ante la pérdida de su hermano menor. Ella, mencionó que él había sido parte de una fuerte ‘lucha’ y que siempre se encontraría agradecida por cada momento a su lado. Además, expresó su sentir al saber que siempre había contado con él y sobre todo, lo feliz que fue cuando pudo quedarse en la Ciudad de México en compañía del actor. “Tu siempre me dijiste que yo era una de las personas que más admirabas en la vida por todo lo que tú y yo sabemos que he luchado y tú siempre fuiste parte de mi lucha, y todos se fueron de México y solo me quedabas tu y yo no podía vivir más feliz de saber que ahí estabas y que sin importar el día o la hora mi gordito siempre estaba para mí.”, expresó Bertha Ocaña.

“Nunca te voy a olvidar” La pérdida de su hermano, provocó que la joven le asegurara que no se encontraba bien y que no sabía si en un futuro lo volvería a estar debido a que él se llevó una parte importante de su vida. Bertha, comentó que no sabía si Octavio se encontraría orgulloso de ella, pero sí que en un futuro esperaba que el dolor la ayudara a sanar. “Nunca voy a volver a estar bien, nunca te voy a olvidar, nunca voy a volver a ser la misma de antes por qué te llevaste contigo un pedazo de mi vida, hoy no soy fuerte hoy no me se defender de la vida tal vez hoy no estarías orgulloso de mi, pero estoy segura que te vas a encargar de que mi vida se acomode y que este vacío y que este dolor vaya sanando.”, confesó la joven.

“Eres mi bebé” La joven expresó que su hermano menor, siempre sería su bebé. Ella, confesó que Octavio sería la persona que más amó en su vida y que sabía que en algún momento volvería a verlo; la joven, sabe que Octavio ya se encuentra descansando y que por ello, sabe que estará ‘volando alto’. Bertha, ha recibido cientos de mensajes de fanáticos, quienes le han expresado sus condolencias. “Te amo, te amo y te amo y eres fuiste y siempre serás lo que más ame en la vida, no es un adiós mi bebé nos vemos en la eternidad mientras tanto no dejes de volar alto por qué tú solo sabes ser un grande y yo siempre voy a soñar con ser tan grande como tú. 29/10/2021.”, confesó la joven finalizando su escrito.