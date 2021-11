Novia de Octavio Ocaña rompe el silencio pero la critican (VIDEO)

Godínez, fue entrevistada por varios medios de comunicación este domingo, a dos días de la muerte del querido actor mexicano. “Marco muchos corazones, la gente lo quiere mucho, me han escrito de Colombia, de Nicaragua, me están saturando ahorita”, dijo la mujer visiblemente afectada pero sin una lágrima.

La novia de Octavio Ocaña “Benito” asegura que la están atacando

“Muchos me atacan, no me interesa lo que me digan, yo se lo que sentía, nosotros sabíamos lo que teníamos y pues ya”, reveló ante una multitud de reporteros de diversos medios de comunicación. Las declaraciones fueron publicadas en YouTube en el canal “Carlo Uriel – Espectáculos”.

En el video de poco menos de un minuto la novia de Octavio Ocaña “Benito”, aseguró que se iría a Tabasco, dónde nació el joven comediante y donde será enterrado. La también prometida de Octavio Ocaña reveló la relación que tenía con la familia de “Benito” después de diversas críticas que ha recibido. “Cada quien sabe su dolor”, “se ve muy indiferente”, “se ve muy tranquila”, fueron algunos de los comentarios.