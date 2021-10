Aseguran que Octavio Ocaña “Benito” pidió ayuda en audio antes de su asesinato (VIDEO)

“Él tenía quien lo cuidaba y ellos son los que traen armas; él no traía arma”

Eso también contradice las imágenes donde el actor portaba un arma en la mano derecha. “No me pregunten de armas porque eso no existe, esas son cosas que le inventaron los p***** chismes que meten, cosas para no sé. Claro que fue algo sembrado, por supuesto. Él tenía quien lo cuidaba y ellos son los que traen armas; él no traía arma”, dijo el padre según Agencia Reforma.

“Como papá, estoy destrozado. Eso va para todos los padres que han perdido un hijo, como yo; eso va para todos los padres de familia que están expuestos nuestros hijos por esta pinche política que tenemos y por esta chingada policía, porque son unos policías corruptos. Eso fue lo que pasó con mi hijo”, declaró ayer su padre, Octavio Pérez, visiblemente afectado, en el velorio.