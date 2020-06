El presidente Donald Trump afirmó este martes que Nueva York quedó “hecha pedazos” tras una noche de saqueos y disturbios a la vez que criticó al gobernador, el demócrata Andrew Cuomo, por haber rechazado el envío de la “dominadora” Guardia Nacional.

“Ayer fue un mal día para los hermanos Cuomo. Nueva York quedó perdida en manos de saqueadores, maleantes, la izquierda radical y otras formas de mala vida y escoria”, dijo Trump en su cuenta de Twitter.

Yesterday was a bad day for the Cuomo Brothers. New York was lost to the looters, thugs, Radical Left, and all others forms of Lowlife & Scum. The Governor refuses to accept my offer of a dominating National Guard. NYC was ripped to pieces. Likewise, Fredo’s ratings are down 50%!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2020