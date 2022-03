¡DE VUELTA A LA ‘NORMALIDAD’! El alcalde de Nueva York, Eric Adams, sorprendió al anunciar que se levantan varias de las restricciones que la ciudad después de que el número de contagios disminuyera en los últimos días. Adams, informó que el uso de mascarillas en espacio cerrados ya no será necesario.

“ Queremos ver los rostros de nuestros hijos . Queremos ver sus sonrisas”, dijo. “Queremos ver lo felices que están. Queremos ver cuándo se sienten tristes para poder estar allí para consolarlos”, informó The Associated Press. En las declaraciones, el alcalde aclaró que se encuentra bastante seguro de que es un gran paso para la ciudad de Nueva York. Archivado como: Nueva York elimina mascarillas

Eric Adams, confirmó que los estudiantes podrán dejar de usar mascarilla dentro de las aulas, al igual que sus profesores y que desde el lunes podrán ingresar a los colegios de esa forma . En la conferencia de prensa, el alcalde de Nueva York informó que se encuentra confiado en que ahora es inocuo enviar a los niños y maestros a las escuelas sin máscaras, a partir del lunes, anunció The Associated Press.

El alcalde de Nueva York, aclaró que a los estudiantes de cinco años debían seguir con las restricciones en torno al uso de las mascarillas e informó que, en las aulas se preservará esa indicación debido a que aún no son candidatos a la vacuna contra la COVID-19. Además, informaron que los padres tienen ‘la última palabra’ en torno a cubrir los rostros de sus hijos al ir a clases.

Eric Adams, informó que no van a interponer la normativa a los neoyorquinos, sólo pide que sean inteligentes, flexibles y que puedan sentirse cómodos en los lugares que visita. El alcalde de Nueva York, informó que si las personas aún se sienten cómodos al utilizar el cubrebocas, podrán seguir con el uso y nadie deberá ‘juzgarlos’.

“ Es hora de abrir nuestra ciudad “, informó el alcalde Adams en la conferencia de prensa. Casi el 87 por ciento de los neoyorquinos adultos están completamente vacunados, informó The Independent. Las cifras de contagios, se han visto reducidas en las últimas horas y se espera que en poco tiempo sea menor el número de ingresos en los hospitales.

La decisión de Adams se anuncia en momentos en que muchas otras ciudades grandes que habían impuesto por el COVID-19 las han levantado, informó The Associated Press. En la conferencia que ofreció, el alcalde neoyorquino informó que era momento de abrir las puertas de la ciudad y ofrecer grandes oportunidades en medio del miedo y pérdidas que causó la pandemia.

¿Más estados se unen a dejar las restricciones?

Illinois levantó el requerimiento de mascarillas para muchos espacios interiores el lunes. Chicago dejó de requerir prueba de vacunación para cenar en restaurantes. A partir del viernes, los residentes del condado de Los Ángeles no necesitan más usar mascarillas, en restaurantes, bates, gimnasios, tiendas y otros negocios, informó The Associated Press.

Los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades dijeron a finales del mes pasado que la mayoría de los estadounidenses pueden ahora dejar de usar mascarillas, incluidos los estudiantes, anunció AP. Diversos estados, han presentado la iniciativa de dejar atrás el uso de mascarilla en los espacios cerrados.