Esta última ronda, valorada en unos 4,300 millones de dólares, fue para 1.2 millones de personas que habían presentado recientemente una declaración de impuestos de 2020. El gobierno ha instado a los estadounidenses que no reciben beneficios federales ni suelen presentar declaraciones de impuestos a presentar una este año para proporcionar al IRS su información de pago y recibir el cheque de estímulo.

Nueva ronda de cheques: ingreso debe ser menor a $75,000

Según la legislación, las personas con un ingreso bruto ajustado de $ 75,000 o menos y las parejas con un ingreso bruto ajustado de $ 150,000 o menos son elegibles para recibir un pago único de $ 1,400. Si aún no ha recibido su pago, puede verificar su estado usando la herramienta Get My Payment del IRS.

Los estadounidenses que ganan más que la línea de umbral recibirán un cheque parcial. Pero los pagos se cortan para las personas que ganan $ 80,000 al año o más y las parejas que ganan $ 160,000 al año o más. Para aquellos que se inscriben como jefes de familia, la eliminación comienza en $ 112,500 y se reduce gradualmente a $ 120,000.