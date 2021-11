Novia de Octavio Ocaña asegura que el espíritu del actor asesinado se manifestó (VIDEO)

“La gente no entiende que esto no es fácil”, Nerea Godínez rompe el silencio

“Es el primer video de mi vida en el que me grabó hablando”, dijo Nerea Godínez, al explicar las dificultades por las que ha atravesado a raíz de la muerte de Octavio Ocaña. “La gente no entiende que esto no es fácil, que yo no busque esto, que yo no tengo que ver lógicamente”, le dijo a la reportera.

“Día con día va pegando más esto”, escribió Nerea Godínez, la exprometida de Octavio Ocaña, hace dos semanas. Fue durante una persecución policial que Ocaña murió, luego de chocar con su camioneta en una carretera de Cuautitlán Izcalli y recibir un disparo en la cabeza.