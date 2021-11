Mientras decía estas palabras, el papá del artista fallecido, mostraba la tumba y los alrededores de ella, donde hace una semana fue sepultado en medio del dolor y la incertidumbre de todavía no saber de que manera murió, pues con los videos creció la especulación de si fue un asesinato y quiénes serían los culpables, que para la familia, son los policías.

Y es que aunque es muy reciente la muerte del intérprete de 'Benito Rovers', sí es muy notable que aún no le ponen su lápida y esto fue comentado por una seguidora quien además advirtió que esto puede significar un peligro: "La idea que les estoy dando es que lo pongan cubierto con hierro el lugar donde él esté enterrado porque es peligroso que la gente lo quiero sacar ustedes saben cómo es la gente de mala por favor".

¿SU ESPÍRITU SIGUE EN LA TIERRA?

Pero luego la gente lanzó varios comentarios en los que hacían alusión a que la tragedia es aún peor para los padres: “Por favor qué dolor de madre”, “muy buenas noches, un saludo y estoy orando por ustedes desde la ciudad de Canadá, yo me me he unido al dolor de ustedes como seguidora de su hijo y como madre quiero contar que yo tuve un sueño con su hijo”.

Entonces la mujer se atrevió a decir en público lo que vio en su sueño: "Tuve una revelación de él que él venía mi casa, pero que se iba porque él dijo que tenía que irse a dar un baño y yo le dije ¿Porqué? Me dijo porque huelo a muerto y desperté a las tres de la mañana, es un testimonio que yo tengo para ustedes que él todavía está aquí en la tierra, sigamos clamando, llorando". Para ver el video haz click aquí.