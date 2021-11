Actualmente, entre la auto-publicación y las prensas de boutique que producen todo lo que se encuentran, hay más oportunidades que nunca para convertirse en autor. Ya que la parte de publicar se ha hecho más fácil, enfoquémonos en la parte difícil de escribir una novela: escribirla. Noviembre es el Mes de Escritura de Novela Nacional, ¿estás lista para escribir ese libro? ¿Eres suficientemente disciplinada?

Esther Freud, autora de The Lucky Break, explica su proceso: “Cuando empecé a escribir tenía tanto miedo de que no podría llegar a hacerlo, que me hacía comenzar desde el momento en el que me levantaba. Las páginas se acumularon. La historia creció. En un año, tenía mi primera novela.” Freud cita al miedo como su obstáculo y establecer una meta como su señal de que estaba lista. Aquí hay 15 señales de que podrías estar lista para empezar a escribir una novela también.

1. Lluvia de ideas creativa

Tienes pensamientos incontrolables sobre el libro y sus personajes. El libro siempre está en tu mente y te es difícil concentrarte en lo que está pasando a tu alrededor porque estás siguiendo a tus creaciones a lo largo de sus días.

2. Documentas la vida como novela

Llevas una libreta y pluma todo el tiempo porque constantemente piensas en nuevas ideas y soluciones para la trama y forma de tu libro.