Willie Nelson apoya campaña de Beto O´Rourke en Austin

El cantante Willie Nelson, respaldó al demócrata por el senado en Texas, Beto O´Rourke, en un rally el sábado 29 de septiembre en Austin, Texas.

El congresista demócrata se enfrenta al republicano Ted Cruz, en las elecciones legislativas de medio término el próximo 6 de noviembre.

El evento fue promovido por la campaña del candidato y el cantante como “una noche con Willie y Beto”. En la página de internet de O´Rourke se presentó con un mensaje claro:

“Si vamos a ganar y a elegir a Beto para el senado, necesitamos que texanos voten por él, y ¿qué es más texano que Willie Nelson? Y continuaba la invitación con detalles del evento.

Beto at the Turn Out For Texas Rally! Posted by Beto O'Rourke on Saturday, September 29, 2018

Miles de personas se dieron cita en el Auditorio Shores, de la capital de Texas, para manifestar su apoyo al candidato y otros tantos siguieron la cobertura a través de la página de Facebook de O´Rourke.

El candidato demócrata invitó a los asistentes a compartir el mensaje a las nuevas generaciones.

This is a campaign of people. All people. pic.twitter.com/4z8q8sEN75 — Beto O'Rourke (@BetoORourke) September 30, 2018

“La gente del futuro está contando con que nosotros podemos hacer todavía las cosas bien, enséñales que creemos en este país y que juntos lograremos grandes cosas por la nación, creemos en Texas y dirigiremos el camino”, indicó O´Rourke.

Minutos más tarde, llegó el momento de la presentación musical estelar, Willie Nelson acompañado de su banda subió al escenario para interpretar sus éxitos más conocidos.

O´Rourke lo acompañó con el tema “En el camino otra vez” (On the road again) y para sorpresa de todos, la noche cerró con el lanzamiento del nuevo tema escrito por Nelson…

