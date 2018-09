Domésticas Unidas: “ideal es un candidato que quiera trabajar con nosotros”

“La comunidad debe participar en las elecciones para elegir al candidato que mejor nos represente”, indicó Irasema Cavazos, directora de programas de Domésticas Unidas.

El sábado 29 de septiembre, durante un evento de graduación de miembros de la organización, en San Antonio, Texas, Cavazos dijo que no todos pueden votar, sin embargo, las personas que no son ciudadanas o que no tiene documentos, pueden apoyar a quienes si puede hacerlo.

“Se organizan muchas actividades en las que todos podemos participar, muchos candidatos se acercan a nosotros durante las campañas, pero hay que ver quien realmente va a apoyar a la comunidad como la nuestra, que llegó a este país para trabajar”, señaló.

De acuerdo con Cavazos, Domésticas Unidas surgió por la necesidad de apoyo y entrenamiento al grupo de trabajadoras del hogar, han luchado mucho para lograr que la labor que realizan sea respetada.

“Lo ideal es que nos represente un candidato que quiera trabajar con la comunidad, no importa el partido político, lo que interesa es que conozca las necesidades de la población”, indicó.

Las directoras organizan actividades periódicas para ofrecer entrenamiento y prácticas a sus miembros.

También participan activamente en eventos para dar a conocer su función, tanto local como nacionalmente.

Con más 100 miembros, la organización es dirigida por Araceli Herrera, quien también es trabajadora del hogar y ha luchado para lograr que se dignifique su labor, las trabajadoras domésticas sufren de muchos abusos, principalmente, no se reconoce su trabajo y no reciben el salario adecuado, aseveró Cavazos.

Es por ello que se avocan a la tarea de preparar a sus miembros, ofreciéndoles las herramientas para salir adelante.

“De acuerdo a nuestras posibilidades estamos dispuestas siempre a participar, sobre todo, cuando se trata de decidir el futuro de la nación”, continúo Cavazos.

Las elecciones legislativas de medio término se llevarán a cabo el próximo 6 de noviembre, las votaciones tempranas comienzan el 22 de octubre y terminan el 2 de noviembre.

Cavazos indicó que en esta ocasión, el cambio puede beneficiar a mucha gente sobre todo a los más trabajadores.

