La policía informó que respondió a un tiroteo en el edificio de Fifth Third Bank en el centro de Cincinnati que causó cuatro muertos, informó The Associated Press.

El departamento de policía tuiteó sobre la situación, la cual describió como un “incidente de disparos que involucra a un atacante y un oficial”. La situación parecía estar bajo control poco antes de las 10:00 de la mañana (tiempo del Este), pero la policía indicó que todavía están investigando.

Un oficial en la escena dijo que hay al menos dos personas, y posiblemente más, que recibieron disparos. No estaba claro de inmediato si el atacante era uno de ellos.

@CincyPD investigating active shooter/officer involved shooting incident at Fifth Third Bank at 511 Walnut Street in lobby and loading dock. More details to follow. Media staging area will be forthcoming. Ft. Square and surrounding area will be closed to foot traffic. pic.twitter.com/wSVLhu8xpM

— Cincinnati Police Department (@CincyPD) September 6, 2018