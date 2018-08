Al menos dos personas resultaron heridas tras registrarse el martes un tiroteo en una tienda Walmart en el poblado de Cheltenham Township, Pennsylvania, informa el canal NBC 10.

Agentes de la policía dicen haber escuchado disparos en el establecimiento ubicado en la 1000 South Eastern Road y que al menos dos personas resultaron heridas. Las víctimas fueron llevadas a un hospital de la zona y no se reveló de inmediato el alcance de sus lesiones.

Un testigo dijo al medio que los disparos comenzaron cerca del área de atención al cliente del comercio.

Las autoridades recuperaron un vehículo con las descripciones del auto del sospechoso sobre la Forrest Avenue y la East Sedgwick Street.

Un helicóptero del canal sobrevolaba la zona mientras la policía efectuaba un arresto. Se desconoce hasta el momento si se trata del sospechoso.

Arrest made near scene of apparent shooting in Cheltenham Twp., Pa. Still working to confirm connection to Walmart pic.twitter.com/ykNuyvklEo

— Matt Simansky (@ActionNewsMatt) August 14, 2018