El senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, advirtió al presidente estadounidense Donald Trump que ceder a su demanda de financiamiento para un muro fronterizo con México sería el “fin de su presidencia”, reportó The Hill.

“Él no va a firmar una ley que no otorgue dinero para el muro. Te puedo decir exactamente cómo va a terminar esto. El presidente va a desafiar a los demócratas a llegar a un acuerdo y si siguen diciendo que no, van a pagar el precio con el pueblo estadounidense “, dijo Graham durante una aparición en el programa “Hannity” de Fox News.

“Si se rinde ahora, ese es el final en 2019 en términos de ser un presidente efectivo”, continuó. “Ese es probablemente el fin de su presidencia. Donald Trump ha hecho una promesa al pueblo estadounidense. Él va a asegurar nuestra frontera”.

Graham también dijo que espera que el representante electo por Utha, Mitt Romney, y otros legisladores vean la disputa sobre el muro fronterizo como “una pelea que vale la pena tener”, reportó The Hill.

“Ese es el final para todos nosotros, si nos rendimos a este tema como republicanos”, dijo Graham. “Espero que Mitt Romney y todos los demás sepan que esta es una pelea que vale la pena tener”.

Romney escribió un artículo de opinión en The Washington Post el martes, criticando el carácter de Trump, diciendo que no ha “sabido llevar la investidura” de la presidencia. Pero Romney también dijo durante una entrevista en CNN el miércoles que “votaría por el muro fronterizo”.

El gobierno federal ha estado en un cierre parcial desde el 22 de diciembre que fue motivado por la demanda de Trump de 5,000 millones en fondos para un muro a lo largo de la frontera sur.

