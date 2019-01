Un inmigrante indocumentado acusado del asesinato de un oficial de policía en el norte de California hizo su primera comparecencia ante el tribunal, pero no se declaró culpable.

Según reportes del periódico local The Modesto Bee, Gustavo Pérez Arriaga, le dijo al juez el miércoles que su verdadero nombre es Paulo Virgen Mendoza.

Su abogado cuestionó su competencia mental, lo que llevó a la corte a suspender la audiencia hasta que Pérez Arriaga obtenga una evaluación mental.

Pérez Arriaga fue arrestado el viernes por el tiroteo del 26 de diciembre del policía de Newman, Ronil Singh, durante una parada de tráfico. A Singh, de 33 años, le sobreviven su esposa y su hijo de 5 meses.

La búsqueda de Pérez Arriaga captó la atención del país cuando el alguacil del condado de Stanislaus informó que el principal sospechoso del crimen era un inmigrante indocumentado, y aunque presentaron fotos de él no se dio a conocer su identidad.

El sheriff Adam Christianson dijo entonces que el asesino del policía era un “cobarde”.

Los fiscales han acusado de asesinato a Pérez Arriaga, un ciudadano mexicano, por el asesinato del oficial de policía de California.

El portavoz de la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Stanislaus, John Goold, dijo que el sospechoso fue acusado el miércoles y que se esperaba que fuera procesado más tarde en Modesto.

Las autoridades dicen que Pérez Arriaga residía ilegalmente en el país y había sido arrestado por conducir bajo la influencia del alcohol. Las autoridades dicen que planeaba huir a México.

El presidente Donald Trump citó el caso al pedir una mayor seguridad en la frontera y exigir que se construya un muro fronterizo con México, exigencia que mantiene cerrado parcialmente el gobierno desde diciembre.

There is right now a full scale manhunt going on in California for an illegal immigrant accused of shooting and killing a police officer during a traffic stop. Time to get tough on Border Security. Build the Wall!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2018