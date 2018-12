Cerca de cuatro millones de personas en los Estados Unidos podrían verse afectadas por una tormenta invernal que traería lluvia y nieve, debido a que las condiciones climáticas se volverán peligrosas en todo el país esta semana después de las vacaciones de Navidad, informó The Daily Mail.

La región de las Grandes Llanuras y el Medio Oeste sufrirían la mayoría de los vientos fuertes, lluvias y nevadas que se trasladarán desde la costa oeste el miércoles.

Condiciones climática cercanas a una ventisca podrían registrarse en Dakota del Norte y del Sur, ya que la tormenta invernal Eboni empeoró las condiciones de viaje debido a la poca visibilidad debido a la nieve, indicó el medio.

Se espera que las condiciones duren hasta el viernes, y se anticipa que estados como Nebraska y el este de Colorado reciban entre 8 y 12 pulgadas de nieve y que la tormenta gire hacia el norte de Nueva Inglaterra, justo cuando millones regresen a sus trabajos.

Existe la posibilidad de que el norte de Nueva York pueda ser golpeado por una mezcla de lluvia y nieve el viernes, pero las Montañas Rocosas y las Llanuras Altas eran áreas de viaje particularmente problemáticas a tener en cuenta, según el Servicio Nacional Meteorológico.

A major #WinterStorm will blast the United States over the next couple of days from the Four Corners, through the Plains, and into the Upper Midwest. pic.twitter.com/qstlWolKyW

— WeatherNation (@WeatherNation) December 26, 2018