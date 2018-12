En la primera Navidad sin Hania Aguilar, el nuevo sheriff del condado de Robeson confesó su profunda “molestia” por lo que ocurrió con el caso.

El recién elegido sheriff del condado de Robeson reveló a ABC11 nuevos detalles sobre un indicio perdido que podría haber mantenido a un asesino tras las rejas y así haber evitado la tragedia de Hania Aguilar.

En una entrevista exclusiva con el referido medio, el sheriff Burnis Wilkins confirmó que al menos dos miembros de la oficina del alguacil conocían las pruebas de ADN que relacionaban a Michael McLellan, de 34 años, con un caso de violación cometido más de un año antes de que supuestamente secuestrara y asesinara a la adolescente Hania Aguilar, de 13 años.

“Me enoja y tengo que lidiar con eso”, manifestó Wilkins. “Saber que eso sucedió, saber que los informes no siguieron los canales adecuados, que no se realizó una investigación adicional, que las entrevistas no se realizaron correctamente, tengo un problema importante con eso”.

Wilkins fue juramentado como sheriff el 3 de diciembre; su extenso currículum incluye puestos en el Departamento de Policía de Lumberton, el Departamento de Seguridad Pública de Carolina del Norte y la Fuerza de Tarea del Mariscal de Estados Unidos, detalló ABC11.

“¿Asumo la responsabilidad por lo que sucedió? No estaba aquí”, expresó Wilkins. “Pero lo he dicho públicamente, no habrá nada oculto. Vamos a llegar al fondo”.

Los investigadores dicen que Hania Aguilar fue secuestrada afuera de su casa el 5 de noviembre. La búsqueda frenética para encontrarla terminó el 27 de noviembre cuando las autoridades hallaron su cadáver en el condado de Robeson.

El principal sospechoso, McLellan, ahora enfrenta cargos de secuestro, violación y asesinato, entre otros, por el caso de Hania Aguilar.

McLellan había estado bajo custodia desde el 13 de noviembre, cuando fue arrestado por cargos derivados de un caso no relacionado con el asesinato de Hania o la violación de 2016.

