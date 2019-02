Mientras Emma Coronel aseguró estar “muy bien” tras el veredicto de culpable a su esposo, Joaquín ´El Chapo´ Guzmán, su defensa anunció que apelará la sentencia.

“Por supuesto que apelaremos”, declaró el abogado defensor Jeffrey Lichtman, acompañado de sus colegas Eduardo Balarezo y William Purpura, quienes aseguraron haber “dejado todo en el campo de batalla” para evitar la condena del narcotraficante en los diez cargos que la Fiscalía estadounidense le imputaba.

“Luchamos un montón. Esto es Estados Unidos, y no importa quién es el defensor, todavía tienes que luchar a muerte. No importa lo que piense la gente, el Gobierno, la defensa. Hicimos todo lo que pudimos, pero no fue suficiente”, afirmó Lichtman.

“Este es un caso que era, literalmente, una avalancha de pruebas. Tanta que apenas podíamos trabajar con ellas, estaban en otro idioma, era muy complicado”, insistió el letrado.

“Ha sido un honor y un placer representar a Joaquín Guzmán, lo digo en serio”, zanjó el abogado, para quien su defendido siempre estuvo “feliz, fue educado” durante el tiempo que duró el proceso, un caso que ha considerado “histórico”.

Entre las personas que se encontraban en la sala del tribunal para conocer el destino del narcotraficante mexicano, estaba su esposa, la reina de belleza de 29 años, Emma Coronel Aispuro.

Después de que el veredicto fue leído y traducido para el acusado, ´El Chapo´ volteó a verla y le aventó un beso, de acuerdo con el Daily Mail.

Emma Coronel sonrió en respuesta y, con lágrimas en los ojos, le dio un pulgar hacia arriba.

´El Chapo´ y Emma han estado casados desde que tenía 18 años. Coronel ha usado audífonos durante todo el juicio para que ella pudiera entender los procedimientos.

´El Chapo´ parecía imperturbable cuando se le tradujo el veredicto, según el Daily Mail.

