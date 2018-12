Un presentador de la cadena televisiva Fox News desató la polémica luego de que criticara que la inmigración hace a Estados Unidos “más sucio”.

El presentador de Fox News, Tucker Carlson, dijo que la inmigración está haciendo que Estados Unidos sea más “sucio” y “pobre”, reseñó el diario Huffington Post este viernes.

Tucker Carlson, presentador de Fox News, fue quien el jueves intensificó sus críticas contra la inmigración al sugerir que una “cadena interminable de caravanas de migrantes” hace que Estados Unidos esté “más sucio”.

El anfitrión del programa ‘Tucker Carlson Tonight’, en uno de sus comentarios regulares en contra de la inmigración, fustigó a los “líderes anteriores” que “exigen que se callen y acepten” a los inmigrantes.

“Tenemos la obligación moral de admitir a los pobres del mundo, nos dicen, incluso si eso hace que nuestro propio país sea más pobre, más sucio y más dividido”, expresó Carlson en su programa.

After Pacific Life dropped Tucker Carlson because he said immigrants make America "poorer and dirtier" @GSK's Trelegy swooped in to pick up the spot.@GSKUS is apparently OK with Tucker's reprehensible comments about immigrants. pic.twitter.com/34N0cZb5OS

— jordan (@JordanUhl) December 15, 2018