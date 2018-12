El senador del estado de Georgia, Michael Williams, quien hace unos meses causó polémica por su ‘Autobús de la Deportación’, se enfrentó a las autoridades por dos delitos, pero ya fue liberado tras pagar una fianza.

Williams, quien también hizo campaña para la gobernación de Georgia por el Partido Republicano, acudió a la cárcel del condado de Hall el miércoles luego de ser acusado de cargos que incluyen fraude de seguros, informó The Atlanta Journal-Constitution.

El republicano del condado de Forsyth atrajo la atención nacional este año cuando su campaña para convertirse en el próximo gobernador de Peach State incluyó una gira para promover un ‘Autobús de la Deportación’, recordó USA Today.

Williams, quien se llamó a sí mismo el “candidato anti-ilegal más abierto en la historia de Georgia” en un anuncio de campaña, viajó por el estado en el autobús gris, que mostraba mensajes que decían “Sígueme a México” y “Peligro: asesinos, violadores, secuestradores, abusadores de niños y otros criminales a bordo”.

