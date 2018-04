La Corte Suprema de Justicia determinó el martes que una parte de la ley que facilita las deportaciones de extranjeros condenados por un crimen es demasiado “vaga” y, por tanto, no se puede poner en práctica, lo que limita la capacidad del Gobierno para deportar a inmigrantes con antecedentes.

La decisión del alto tribunal fue muy ajustada, con solo cinco de los nueve magistrados a favor, entre los que figuró el conservador Neil Gorsuch, nombrado el año pasado por el presidente, Donald Trump, y que interpreta la Constitución de manera literal sin tener en cuenta los cambios de la sociedad actual.

En la sentencia, escrita por Gorsuch, los jueces consideran que la provisión de la ley que facilita las deportaciones es demasiado “vaga” cuando define qué es un “crimen violento”, algo que hasta ahora permitía al Gobierno acelerar la expulsión de aquellos extranjeros condenados por un crimen.

Supreme Court rules residual clause of immigration act that defines aggravated felony to include crime of violence is unconstitutionally vague

— SCOTUSblog (@SCOTUSblog) April 17, 2018