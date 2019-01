Una hispana arrestada justo cuando cumplía con la ley, logró ahora ganar una batalla contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Una salvadoreña que fue detenida durante una visita de rutina a una oficina de inmigración tras demandar exitosamente al condado de Maryland por discriminación racial y arresto ilegal logró una orden de restricción en contra de ICE, reportó AP.

La juez de distrito Catherine C. Blake ordenó este lunes a la agencia de inmigración que no deporte a Roxana Orellana Santos, indicó el Baltimore Sun.

El abogado Nicholas Katz dijo que aunque no fue puesta en libertad, la orden es un “primer paso positivo” hacia la liberación de la mujer.

Salvadoran woman who won civil rights suit against Frederick County is granted restraining order against ICE https://t.co/F8I6RBX4vC

— Progressive Globe (@ProgressGlobe) January 15, 2019