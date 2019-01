Uno de los temores más grandes que enfrentan a diario miles de inmigrantes en todo el país es manejar sin licencia de conducir y ser arrestados por esta razón, lo que, en muchos estados, ciudades o condados, podría terminar poniéndolos en manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Pero desde el verano de 2018, este temor ha desaparecido entre los inmigrantes que hacen vida en el condado de Cobb, en Georgia, luego de que la policía local modificara sus procedimientos sobre paradas de tráfico para evitar realizar arrestos por manejar sin licencia y ahorrar tiempo a los oficiales.

“Si la persona tiene consigo un documento de identidad legal, como pasaporte o matrícula consular, se le identifica, se le emite un boleto de tráfico (multa), una fecha de corte y se deja ir a su casa sin problemas”, aseguró Raymond Granell, vocero de la policía de Cobb.

Juan García, un obrero hispano que recibió una parada de tráfico por ir manejando fuera del rayado de la carretera, certifica lo que dice el oficial.

“Cuando me pararon, el oficial me pidió mi identificación, mostré mi pasaporte mexicano, me pusieron un ticket y me fui”, recuerda García, quien agradece la manera amable en que fue tratado por los oficiales.

Esta nueva forma de proceder, evita que los oficiales pierdan entre una o dos horas procesando a las personas para ingresarlas a la cárcel local y así, utilizar este tiempo para atender otras emergencias que realmente lo ameriten.

“El nuevo procedimiento permite solventar la situación en menos de 15 minutos, y de nuevo el oficial queda libre para proteger a la comunidad y atender otras situaciones”, apunta Granell.

Granell advierte que serán excluidas de este beneficio aquellas personas que estén siendo buscadas por otras infracciones legales, o que posean consigo algún “documento producido de manera ilegal”.

La medida ha permitido que se cree un lazo más fuerte entre la comunidad hispana y el cuerpo policial.

“Ha sido una diferencia muy grande, porque la ciudadanía que se encuentra en la calle, y que por una razón tiene que manejar sin licencia, saben que será un encuentro rápido y poco complicado”, comenta Granel, quien dice que eso ha hecho que la comunidad hispana tenga más respeto y credibilidad en el cuerpo policial que representa.

