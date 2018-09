Una mujer asesinada junto con un hombre que vivía como inquilino en su casa de Phoenix, Arizona, estaba embarazada, y el esposo del que estaba separada es buscado por tres cargos de homicidio y el posible secuestro de los dos hijos de ambos, indicó el domingo la policía.

Autoridades estadounidenses y mexicanas buscaban a Dimas Coronado, de 47 años, con una orden de aprehensión por asesinato, y se emitieron alertas en ambos países para localizar a los dos pequeños, dijo el sargento Armando Carbajal de la policía de Phoenix.

The investigation is active and the #AmberAlert is still in effect. Please contact @phoenixpolice or Silent Witness @480witness with any information regarding this case. https://t.co/tBBz9j8Tke

— Phoenix Police (@phoenixpolice) September 3, 2018