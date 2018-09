Las autoridades emitieron la Alerta Amber el sábado por la desaparición de dos hermanos pequeños y su padre biológico luego que la madre de los niños y un hombre fueron asesinados a tiros en una vivienda en Phoenix donde, de acuerdo con la policía, vivían las dos víctimas y los menores.

La alerta indicó que Dimas Coronado, de 47 años, podría haber huido a México con los niños, pero el sargento Armando Carbajal, un vocero de la policía, dijo que los investigadores no cuentan con indicios claros sobre el paradero de Coronado y sus hijos.

La policía dijo que quiere hablar sobre el caso con Coronado, contra quien no se han presentado cargos.

Las autoridades señalaron que la camioneta blanca Chevrolet Silverado 2009 tipo pickup de Coronado fue encontrada sin nadie a bordo a seis cuadras de la casa donde se registró el tiroteo. No había señales de él ni de los menores.

El sábado en la noche, las autoridades dijeron que estaban buscando un modelo antiguo de una camioneta Ford verde claro con una caravana blanca. El vehículo tiene la matrícula de México ZUD-71-64, pero se desconoce en qué estado del país se emitió.

UPDATED: #AmberAlert bulletin. Vehicle involved is an older model aqua green Ford pick up truck, Mexican license plate is ZUD-71-64, unknown state. Please contact @phoenixpolice with any information on this case or Silent Witness @480witness or for Spanish 480-TESTIGO. pic.twitter.com/t48lGll4zL

— Phoenix Police (@phoenixpolice) September 2, 2018