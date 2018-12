Eduardo Marmolejo, uno de los policías muertos al ser golpeados por tren

Un tren golpeó a dos oficiales de la policía de Chicago mientras investigaban un informe de disparos en el extremo sur de la ciudad.

Eduardo Marmolejo, de 37 años, y Conrad Gary, de 31, perseguían a una persona que se dirigía hacia las vías del tren, cuando fueron alcanzados por el transporte ferroviario poco después de las 6 de la tarde del lunes.

La policía dijo que los oficiales perseguían al sospechoso a pie.

“No hubo paradas en ese lugar, por lo que el tren probablemente iba a una velocidad de entre 60 y 70 millas por hora”, dijo el superintendente de policía Eddie Johnson durante una conferencia de prensa.

Johnson dijo que un individuo fue detenido y se recuperó un arma. Agregó que la investigación aún estaba en las primeras etapas y que más detalles se darían a conocer más adelante.

Marmolejo había estado en el departamento por dos años y medio y Gary por 18 meses, dijo Johnson.

El alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, quien también habló en la conferencia de prensa, dijo que la ciudad había perdido a “dos jóvenes, padres con familias”.

Today we continue to mourn alongside with the families of PO Conrad Gary and PO Eduardo Marmolejo, @ChicagoCAPS05 and the entire @Chicago_Police Department. Our love, thoughts and prayers are with you all. Stay safe. pic.twitter.com/F6cZnvczSG

— Chicago Police (@Chicago_Police) December 18, 2018