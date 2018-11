Tras provocar la indignación de cientos de mexicanos por despreciar sus frijoles, la hondureña Mirian Celaya ahora está desaparecida.

Al menos así lo denunció su supuesta hermana, Mirna Celaya, quien reveló que no sabe nada de Mirian desde las 10:00 de la mañana del pasado martes.

“Desde el 20, a las 10 am de la mañana, fue mi única comunicación con ella, me dijo que iba en un taxi con otro señor, que una señora le estaba dando ayuda e irse a otro lado para poder cruzar y que la agarrara Migración”, dijo la mujer en un video que mandó a la redacción del diario Huffington Post.

“Desde ahí yo no he vuelto a saber nada de mi hermana, no me he podido comunicar con ella, su teléfono está deshabilitado, está apagado, le mando mensaje, le llamo y no contesta, no sé nada de mi hermana desde ese día”, agregó la mujer sin mostrar su rostro en el video y con un notable tono de preocupación en su voz.

De acuerdo con la supuesta hermana, Mirian tenía la intención de llegar a la frontera de EE.UU., “que la agarrara Migración, pues mi hermana ella salió con un sueño de poder venir a trabajar a Estados Unidos para poder operar a su niña Brittany, de diez años, que la niña ella es especial, es sordomuda”.

En el video en el que solo se ven las manos y el pecho de Mirna, explicó que su hermana le dijo que “una señora le ofreció ayuda, que era una gringa y que el esposo es hondureño y que la conoció en la caravana”.

Alerta por desaparición de hondureña que se quejó de la comida. Su hermana muestra la última grabación que tuvo de ella. Más detalles: https://t.co/dFD6tH7LEi #Nacionales pic.twitter.com/B6LLlYtBQq — Plano Informativo (@Planoinforma) November 24, 2018

Como evidencia, Mirna mostró el último audio que recibió de Mirian el martes por la mañana.

“Hermana aquí vamos, vamos a garita de Otay, hermana no te lo imaginas, yo pedí disculpas y no te imaginas hermana, nos ayudaron a pagar dos taxis hermana, el periodista hermana, es de Honduras”, se escucha decir en la grabación a la supuesta Mirian.

