Tras la polémica fama que se ganó la hondureña Miriam Celaya por despreciar los frijoles mexicanos, en las redes circulan unas supuestas fotos sensuales donde se puede ver a la mujer con atrevida ropa.

Un mexicano se dio a la tarea de buscar el perfil de la hondureña en Facebook hasta que dio con las supuestas imágenes, todo con el objetivo de desenmascar a la mujer.

“Esta publicación la hago con el propósito de demostrar y presentar las pruebas, de que hay varios inmigrantes en esas caravanas que no vienen por necesidad, por pobreza, que no están huyendo de nada, a los que, para darles de comer, se les está quitando el pan de la boca (impuestos que deberían de ir a… y no van por dárselo a ellos) a nuestros mexicanos pobres, a nuestros nayaritas, a nuestros tarahumaras desplazados”, escribió el hombre identificado como Alexander Quintanilla para justificar las fotos que posteó en Facebook.

Y es que, según el hombre, “en cada una de las fotos que seleccioné, se puede apreciar y deducir, la posición socioeconómica de esta persona, que vino a México con la excusa de no poder pagar en Honduras una operación para su hija sorda. Si pueden ver, ella tenía coche, tenía casa, tenía vestidos, una bolsa LV (para los que no saben, esa marca es muy cara), tenía joyería, tenía muebles, tenía celular, tenía acceso a Internet”.



Para muestra, compartió algunas de las más polémicas imágenes de la supuesta hondureña que el fin de semana pasado se convirtió en la ‘enemiga’ número uno de México, al quejarse de la comida que le dieron en un albergue.

“Yo sé que no es fuerza que le den de comer a uno y la verdad la comida que están dando aquí fatal, mire lo que están dando, mire, puros frijoles molidos como que le estuvieran dando de comer a los chanchos”, dice la mujer hondureña en un video que ha recorrido las redes sociales.

