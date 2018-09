Ante llegada de Florence, gobierno de Trump niega desvío de fondos de FEMA para ICE

Funcionarios de la Administración de Donald Trump rechazaron la afirmación de un senador demócrata respecto a que casi 10 millones de dólares de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) se transfirieron a la aplicación de la ley de inmigración.

La afirmación del legislador Jeff Merkley, que surgió mientras un monstruoso huracán se dirige hacia las Carolinas, rápidamente fue calificada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) como “un intento lamentable de impulsar una agenda falsa”.

“Bajo ninguna circunstancia se transfirió ningún fondo de ayuda de desastre de FEMA a los esfuerzos de aplicación de la ley de inmigración”, dijo el portavoz del DHS, Tyler Houlton. “Este es un intento lamentable de impulsar una agenda falsa en un momento en que la administración se centra en ayudar a millones de personas en la costa este que enfrentan un desastre catastrófico”, añadió.

Under no circumstances was any disaster relief funding transferred from @fema to immigration enforcement efforts. This is a sorry attempt to push a false agenda at a time when the administration is focused on assisting millions on the East Coast facing a catastrophic disaster. — Tyler Q. Houlton (@SpoxDHS) September 12, 2018

El DHS tiene la autoridad para mover dinero entre sus componentes, que incluyen agencias de inmigración, gestión de desastres, la Guardia Costera y el Servicio Secreto.

Según la oficina del senador Patrick Leahy, el DHS notificó al Congreso el 30 de junio que transferiría 200 millones de dólares de otras agencias a ICE, incluidos los fondos de FEMA. Leahy, un demócrata que es vicepresidente del Comité de Asignaciones del Senado, dijo que la transferencia fue aprobada por los presidentes de los subcomités, pero que ningún demócrata la aprobó.

La oficina de Merkley dijo que encontró la reasignación de presupuesto relacionada con la respuesta a los huracanes de la temporada pasada, cuando la agencia fue criticada por su manejo del huracán María.

“Esto es un escándalo”, dijo Merkley en un comunicado. “Al comienzo de la temporada de huracanes, cuando los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos aún sufren los esfuerzos de recuperación inadecuados de FEMA, el gobierno transfirió millones de dólares de FEMA”.

TE PUEDE INTERESAR: Inmigrantes viven infierno en apartamentos de Georgia (VIDEO)

“Este es otro ejemplo más de las prioridades de seguridad nacional escandalosamente extraviadas de la administración Trump”, señaló el representante demócrata de Mississippi, Bennie Thompson, miembro de rango del Comité de Seguridad Nacional.

After calling @SenJeffMerkley staff to inform them of the facts surrounding @FEMA budget we were told “It’s a TV hit, you take it where you can” – regardless of the facts? — Jenny Burke (@FEMAspox) September 12, 2018

Pero funcionarios de Seguridad Nacional dijeron que los fondos eran ahorros y se habrían perdido si no hubieran sido transferidos antes del año fiscal que finalizó el 30 de septiembre. La portavoz de FEMA, Jenny Burke, publicó en Twitter que intentó explicar el matiz del documento al personal de Merkley antes que diera una entrevista, pero le contestaron: “Es un golpe de televisión, tómalo donde puedas”.

As #HurricaneFlorence bears down, I discovered today that the Trump Administration is taking money away from @FEMA so that they can pay to put more asylum seekers in detention centers. This is a scandal. pic.twitter.com/XRj928RIaD — Senator Jeff Merkley (@SenJeffMerkley) September 12, 2018

La oficina de Merkley criticó dicho comentario. “No es sorprendente ver una respuesta defensiva y completamente falaz de la administración Trump a su decisión irresponsable y peligrosa de sacar dinero de FEMA”, expresó Martina McLennan, una vocera.

En una conferencia de prensa en la sede central de FEMA, en Washington, los funcionarios dijeron que la agencia estaba debidamente financiada y preparada, y que era muy importante concentrarse en la próxima tormenta, que podría causar daños catastróficos.

“Tenemos muchos recursos monetarios, de personal y de productos básicos para responder a la peligrosa tormenta que es el huracán Florence”, dijo el administrador Jeff Byard. “En este momento queremos centrarnos en los impactos de Florencia y en lo que pueden hacer hoy nuestros ciudadanos, que es el último buen día para evacuar”.