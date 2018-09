La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) desvió 9.8 millones de dólares de su presupuesto para entregarlos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), de acuerdo con un senador demócrata.

El senador por Oregon, Jeff Merkley, mostró el documento que comprueba la transferencia de FEMA a ICE y en el que se establece que la suma se gastaría en más instalaciones de detención de inmigrantes, reportó CNN.

La revelación de Merkley se presenta justo en el momento en que el huracán Florence amenaza con impactar la costa este del país convertido en un fenómeno de categoría 4, lo que traería daños catastróficos a los estados afectados según los meteorólogos.

Si bien Merkley acusó al gobierno de Donald Trump de desviar dinero del fondo de “respuesta y recuperación” de huracanes, el documento del Departamento de Seguridad Nacional menciona que la suma provendría de los presupuestos de la agencia para viajes, capacitación y mejoras de tecnología de la información.

As #HurricaneFlorence bears down, I discovered today that the Trump Administration is taking money away from @FEMA so that they can pay to put more asylum seekers in detention centers. This is a scandal. pic.twitter.com/XRj928RIaD

“FEMA reducirá las sesiones de entrenamiento, viajes, participación pública, soporte de seguridad de TI y mantenimiento de infraestructura”, se lee en el documento.

“Discutiría la afirmación de que esto no influye en … abordar los desafíos de los huracanes”, sostuvo Merkley, uno de los primeros legisladores en hacer pública la crisis de la separación de familias en la frontera sur de Estados Unidos, luego que se le negó el ingreso a un centro de detención.

Lo que sí confirma el documento es que el dinero se emplearía en ampliar las instalaciones de detención de ICE. “Sin las transferencias y la reprogramación identificadas en esta notificación, ICE no podrá cumplir con sus requisitos de detención de adultos en (el año fiscal) 2018”, se puede leer.

“Bajo ninguna circunstancia se transfirió ningún fondo de ayuda de desastre de FEMA a los esfuerzos de aplicación de la ley de inmigración”, aseguró el secretario de prensa del Departamento de Seguridad Nacional, Tyler Houlton, en Twitter.

Under no circumstances was any disaster relief funding transferred from @fema to immigration enforcement efforts. This is a sorry attempt to push a false agenda at a time when the administration is focused on assisting millions on the East Coast facing a catastrophic disaster.

— Tyler Q. Houlton (@SpoxDHS) September 12, 2018