Algunos de estos retrasos han sido inevitables, pero la agencia continúa a toda marcha para consignar el dinero a cada beneficiario del tercer cheque mientras procesa también las declaraciones de impuestos de 2020. Si en este punto alguna persona no ha recibido su dinero puede deberse a diversas razones y aquí hablamos de ellas.

El Servicio de Rentas Internos (IRS) informó esta semana que ya han enviado más de 130 millones de pagos de estímulo y que continúan trabajando para que los que faltan lleguen en los próximos días. Si no le ha llegado aun su pago, esta información es de su interés para saber por qué y qué puede hacer.

Millones de ciudadanos ya han recibido el pago de $1,400 dólares aprobado por el Senado en marzo pasado como parte del Plan de Rescate Estadounidense, pero algunos todavía no han recibido el tercer cheque de estímulo económico y se preguntan ¿Qué puedo hacer?

“Si su información bancaria no es válida o la cuenta ha sido cerrada, el banco devolverá su pago al IRS y se lo enviaremos por correo mediante cheque a la dirección que tenemos en nuestros registros”, informó la agencia de recaudación de impuestos.

Una de las razones por las que su dinero no le ha llegado puede ser porque su información bancaria estaba incorrecta o ha cambiado , tal como ha sucedido en rondas anteriores. Para estos casos el IRS explicó que los bancos regresarían los fondos a la agencia y que luego serían enviados (en cheque en papel o en tarjeta de débito) al domicilio registrado en la base de datos del IRS.

En el caso de unas 30 millones de personas beneficiarias del Seguro Social y de otras ayudas gubernamentales, el retraso se debió a que la Administración del Seguro Social (SSA) no había entregado al IRS los datos bancarios y direcciones de este grupo de ciudadanos para el envío de la ayuda.

¿Recibió el tercer cheque, pero no estaba completo? La agencia explicó que estos casos se presentaron principalmente en declaraciones conjuntas. “En algunos casos, los contribuyentes casados que presentan una declaración de impuestos conjunta pueden obtener su tercer pago por separado; la mitad puede llegar vía depósito directo y la otra mitad se enviará por correo a la dirección que tenemos registrada. Esta es generalmente la dirección en la declaración de impuestos más reciente”, explicó el IRS.

Cuándo le enviarán su tercer cheque: próximas entregas

Si ninguno de los anteriores es su caso, no se preocupe, no quiere decir que no recibirá su pago. El IRS ha explicado que avanzan en el envío del tercer cheque de estímulo por fases. Apenas van por la tercera fase y el viernes de cada semana emiten un lote nuevo de pagos.

“Enviaremos los terceros pagos cada semana a las personas elegibles a medida que continuamos procesando las declaraciones de impuestos. Los pagos se envían por depósito directo o por correo como cheque o tarjeta de débito”, recordó la agencia con respecto a los métodos de pago.