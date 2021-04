IRS anuncia tercer ronda de cheques de ayuda por coronavirus

El Servicio de Impuestos Internos anunció más pagos del estímulo de Biden

También reveló el día que millones más recibirán la esperada ayuda El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) anunció una tercera ronda de cheques del estímulo del presidente Joe Biden. Mediante un comunicado oficial, la agencia reportó cuando llegaría la esperada ayuda para millones de estadounidenses que aún aguardan por su pago. El IRS, junto con el Departamento del Tesoro de los EE.UU. y la Oficina del Servicio Fiscal, anunciaron que están “desembolsando varios millones de pagos más en el tercer lote de Pagos de Impacto Económico del Plan de rescate estadounidense”, según el comunicado. ¿Cuándo llegará la tercera ronda de cheques del IRS? De acuerdo con el IRS, este nuevo lote de pagos del tercer cheque, eleva el total “desembolsado hasta ahora, más de 130 millones de pagos por un valor aproximado de $335 mil millones de dólares”. Desde el 12 de marzo, los cheques se han distribuido en lotes para millones de estadounidenses. “El tercer lote de pagos comenzó a procesarse el viernes 26 de marzo”, resalta el IRS, pero ¿Cuándo llegarán? La fecha oficial de esta tercer ronda es el pasado 31 de marzo. Algunos estadounidenses recibieron el dinero en forma de depósitos provisionales o pendientes.

Cheques ‘extra’ de ayuda por coronavirus Según el Servicio de Impuestos Internos, algunos ciudadanos recibirían un tercer cheque de ayuda ‘adicional’ al que obtuvieron en las primeras rondas. Lo anterior, debido a que el IRS continúa procesando las declaraciones de impuestos del 2020. Si recibió un tercer cheque, basado en su declaración de 2019 durante las primeras rondas de pago, podría tener un cheque ‘extra’ si su declaración del 2020 le permite acceder a más ayuda del Plan de Rescate Estadounidenses. Además, el IRS reveló cuando llegarían estos cheques ‘extra’.

¿Quiénes recibirán su cheque ‘extra’ en esta tercera ronda de pagos? “Este lote incluye el primero de los pagos suplementarios en curso para las personas que a principios de marzo recibieron pagos basados ​​en sus declaraciones de impuestos de 2019, pero son elegibles para un pago nuevo o más grande en función de sus declaraciones de impuestos de 2020 procesadas recientemente”, se lee en el comunicado. También, algunos beneficiarios del Seguro Social, están ‘cerca’ de recibir su ayuda, gracias a que sus datos han comenzado a ser procesados por el IRS tras semanas ‘detenidos’ por la Administración del Seguro Social, según denunciaron congresistas demócratas.

Si presentó una declaración de impuestos recientemente también recibirá cheque, pero después “Los pagos anunciados hoy también incluyen cheques para personas para quienes el IRS anteriormente no tenía información para emitir un pago, pero que recientemente presentaron una declaración de impuestos y califican para un Pago de Impacto Económico”, indica la agencia federal. Sin embargo, advierte que los pagos para este grupo “continuarán semanalmente en el futuro, a medida que el IRS continúe procesando las declaraciones de impuestos de 2020 y 2019”. El IRS invita a estar atentos al correo por si el pago llega en forma de cheque de papel o tarjeta de débito.

¿Cómo enviará el IRS el tercer lote de pagos? Este tercer lote de pagos, contempla más de 4 millones de pagos, según información del Servicio de Impuestos Internos (IRS), dichos estímulos tienen un valor total que sobrepasa los $10 mil millones de dólares, pero ¿Cómo serán enviados estos cheques? Más de 2 millones de pagos serían enviados en forma de depósito directo por parte del IRS, en total, el valor de estos estímulos es de más de $5 mil millones. Además, aproximadamente 2 millones de ayudas llegarían en cheques impresos con un valor de casi $ 5 mil millones.

¿Quiénes no recibirán cheque en el tercer lote de pagos? El IRS ha trabajado por semanas para distribuir millones de pagos del Plan de Rescate Estadounidense, en rondas de pagos que han variado en el número y la forma de hacer llegar los cheques. Ahora, la agencia advierte quienes no recibirán su pago en este lote. “Los contribuyentes elegibles que presentaron declaraciones de 2019 o 2020. así como las personas que no suelen presentar una declaración, pero que utilizaron con éxito la herramienta para no declarantes en IRS.gov el año pasado”, ya debieron haber obtenido su pago, por lo que no recibirían su cheque en esta ronda.

Mas detalles de los cheques ‘extra’ Estos cheques ‘extra’ podrían resultar de “una situación en la que los ingresos de una persona se redujeron en 2020 en comparación con 2019, o una persona tuvo un nuevo hijo o dependiente en su declaración de impuestos de 2020, y otras circunstancias”, indica el IRS. La mayoría de las personas elegibles para la nueva ayuda no necesitan realizar ninguna acción para obtener esta nueva ronda de Pagos de impacto económico, y pueden consultar la herramienta “Get My Payment” para revisar el estado de su cheque.

¿Quiénes tendrán que esperar aún más? Pese a que ‘por fin’ el IRS anunció una nueva ronda de pagos, muchos estadounidenses elegibles para la ayuda por coronavirus del Plan de Rescate Estadounidense tendrán que esperar más, mientras sus datos son procesados por la agencia federal. “El IRS continúa revisando los datos recibidos para los beneficiarios de beneficios de Asuntos de Veteranos (VA) y espera determinar una fecha de pago y brindar más detalles pronto”, reveló el IRS al tiempo que estimó que podría enviar estos pagos a mediados de abril.

‘Más’ cheques llegaran el próximo miércoles 7 “A partir del viernes, una gran cantidad de pagos comenzará a ir al Seguro Social y a otros beneficiarios federales que no presentaron una declaración de impuestos de 2020 o 2019 y no usaron la herramienta para no contribuyentes el año pasado”, remarcó el IRS en el comunicado. Y es que tras el anunció de que más de 30 millones de pagos del tercer cheque podrían ‘retrasarte’ y de que congresistas demócratas culparan al comisionado de la Administración del Seguro Social de retenerlos, el IRS parece haber ‘actuado rápido’.