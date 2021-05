A Chiquis Rivera ‘le llueve’ sobre mojado con su remedio ‘al natural’

La hija de Jenni Rivera recomendó beber agua tibia con limón para disminuir su vientre

Ahora, hasta Niurka se burla sin piedad de lo dicho por la ex de Lorenzo Méndez Luego de que Chiquis Rivera dijera que está tomando agua tibia con limón para disminuir su cintura y tener un mejor cuerpo, los comentarios de la gente respecto al tema no se han hecho esperar y ahora es Niurka la que se burla sin piedad de lo dicho por la hija de Jenni Rivera. Para mala fortuna de Chiquis Rivera, tras intentar presumir su vientre plano y su trasero ‘inflado’ con su remedio de agua tibia con gotas de limón, luego se filtraron unas fotos donde aparentemente iría con un cirujano de Tijuana para hacerse unos ‘arreglitos’ por lo que la tacharon de ‘farsante’, ahora le toca ‘aguantar’ lo que dijo Niurka. Niurka se ríe del consejo que Chiquis Rivera dio para ‘moldear’ su cuerpo El programa de El Gordo y la Flaca, se encargó de buscar a Niurka para preguntarle sobre la manera en que mantiene su cuerpo, pero desmintió lo dicho por Chiquis Rivera sobre que el vientre y las tallas se reducen gracias a las gotas de limón en agua tibia, durante las mañanas. “Ay no, tan calvo Chiquis no, no te la mam… no no no, hay que hacer más ejercicio, entrenar, cuidar tu alimentación”, comenzó diciendo Niurka riéndose de la pregunta del reportero de ‘El Gordo y la Flaca’ sobre que la hija de Jenni Rivera diera ese remedio al natural en un video.

¿La considera una floja? Niurka le dice a Chiquis que haga más ejercicio “Hay que hacer otras cosas, eso nada más no… eso te lo puedo asegurar mi querida Chiquis, no”, dijo Niurka mirando a la cámara con una expresión de ternura como simulando una burla para la hija de Jenni Rivera y se atrevió a darle un consejo a las personas ‘gorditas’ ¿indirecta?: “Las personas gorditas, así con cuerpo de ‘cajita’, cuadradita, con plantita y eso, tienen que sacrificarse un poco más que simplemente tomar agua con limón…, no mami, me caes poca mad… pero no…”, dijo Niurka sobre el remedio al natural de Chiquis Rivera pero también añadió su opinión sobre la visita que le hizo al cirujano.

Niurka le dice a Chiquis Rivera que confiese lo de la liposucción Sin estar enterada que Chiquis Rivera se haría un ‘arreglo’ en los pechos, pero negó que se hizo la liposucción, la cubana ex pareja de Juan Osorio dijo que la cantante debe confesar que visitó al cirujano para lograr verse más delgada: “Ay por qué no mima, si te hiciste una limo dilo”, finalizó mandando un beso. Ante las burlas de Niurka, la gente soltó su apoyo a la cubana sobre sus palabras: “Jajjajjjj me encanta su sinceridad”, “Hasta que alguien le dijo la verdad”, “Y donde está ese cirujano con ese nombre tan chistoso Dr Agua con limón, si mira esto dígame donde está su consultorio”.

Niurka provocó que la gente se burlara aún más de la hija de Jenni Rivera Las burlas para Chiquis Rivera siguieron: “si fuese así ya no quedaría ni una mata de limón”, “Niurka siempre dice la neta”, “o bebo agua con limón todas las mañanas inmediatamente me levanto, te ayuda a quemar grasa es verdad aparte de los beneficios que te ofrece el limón para la salud, pero no hace magia”. Y continuaron: “Así es, cuando adelgazas, adelgazas todo, no sólo la cintura”, “Hasta que alguien le dijo la verdad”, “Es verdad! Primera vez que estoy de acuerdo con Niurka en algo”, “Dr Agua de limón gracias Niurka por decir la verdad”, “Bueno las cosas cómo son y a esa Chiquis no se le cree ni el bendito porque fuera verdad lo que dice no hubiera ni cirujanos jaja pura agüita tibia con limón”, aseguraron.

No tienen piedad con el remedio al natural que le costó burlas a Chiquis Rivera por su cuerpo Sin piedad, la cubana nunca se guarda sus palabras para opinar sobre lo que sucede con todos los temas del medio artístico, por eso los reporteros la buscan para crear polémica y que ofrezca declaraciones sobre lo más escandaloso del espectáculo aunque eso muchas veces le cueste problemas. Chiquis Rivera ha estado metida en escándalos desde que se casó con Lorenzo Méndez, después se dijera que hubo violencia doméstica, para posteriormente anunciar su separación, salir con otros hombres, ganar un Latin Grammy, pelearse con su familia y ahora enseñar su cuerpo a la mínima provocación, todo en espacio de dos años ¿qué seguirá para ella? AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LO QUE DIJO NIURKA

Chiquis Rivera presume resultados en su cuerpo ¿Niurka se burla? Chiquis Rivera ¿quiso imitar a Shakira y su cintura? La hija de Jenni Rivera publicó un video en donde se atrevió a mostrar su vientre y los resultados que según ella está teniendo gracias al ejercicio y la alimentación, lo que obviamente le provocó ataques y burlas por la gente que no daba crédito a lo que veía. La cuenta de Instagram de varios medios de comunicación y shows como ‘Suelta la Sopa’, reprodujeron el video de Chiquis Rivera y su cintura ‘como Shakira’ en donde se puede ver a la cantante despeinada y aparentemente recién levantada para grabarse sin nada de producción y enseñar su vientre. Archivado: Niurka sobre Chiquis Rivera cuerpo

Chiquis Rivera se comparó con el perfil de Shakira ¿el mismo cuerpo? Ataviada con una pantalonera negra y una sudadera del mismo tono, con su cabello chino suelto y desgreñado, la hija de Jenni Rivera decidió grabarse en su cocina para decirle a toda la gente que la critica que ha conseguido buenos resultados en su cuerpo, lo crean o no. “He estado tomando agua caliente con limón cada mañana, y miren… mi cintura va disminuyendo… ok… Shakira Shakira…”, dice Chiquis Rivera en el video, ante la mirada atónita de la gente que veía como meneaba sus caderas simulando ser la cantante colombiana. Archivado: Niurka sobre Chiquis Rivera cuerpo

Las burlas para el cuerpo de Chiquis Rivera se hicieron presentes “Trabajando muy constantemente. Lista para el siguiente nivel”, escribió Chiquis Rivera en el video donde desde su cocina presumió de perfil su cuerpo, en donde se le nota la cintura más reducida y el vientre más plano que como lo tenía hace algunas semanas en que se fue a comer tacos. Sin embargo, el ángulo en que se puso la hija de Jenni Rivera para mostrar sus encantos, provocó que se bajar la pantalonera y literalmente dejara ver que no traía ropa interior y la mitad de su trasero quedó expuesto, lo que obviamente generó polémica entre los internautas. Archivado: Niurka sobre Chiquis Rivera cuerpo

Puras burlas causó por su cintura la hija de Jenni Rivera “No estoy donde quiero estar aún, pero al menos no estoy donde solía estar”, fue la frase con la que la hija de Jenni Rivera decidió terminar su evidencia sobre los resultados en su cuerpo y cintura sobre la alimentación y su forma de entrenar, por lo que la gente decidió comentar. En la publicación de la cuenta de ‘Escándalo’, la gente criticó: “Sí como no…y todas las cirugías que se ha hecho eso no lo hace el agua con limón…”, “Lipolimón se llama”, “Faltó quitarse el filtro y verle los hoyos de las cirugías, ya parece coladera tantos hoyos y tantas picadas”, “Como que su ass se mira fake. ¿Que piensa ustedes? no ven que está cuadrada”. Archivado: Niurka sobre Chiquis Rivera cuerpo