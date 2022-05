Posteriormente la vedette agregó que lo que importa es la acción de el bailarín, “Y eso te hace mágico, maravilloso. Y a veces soy juguetona cuando digo ‘estaba gorda, parecía una paleta payaso’ y a lo mejor lo hago con la intención de que la gente se ría. Pero eso no es lo que me importa de tu conversación. Lo que me importa de tu conversación es que no andes mirando si te defiende o no, lo que me importa de tu conversación es que tú haces lo correcto”. Archivado como: Niurka pide perdón Toni.

“Está bien y me encanta que lo hayas hecho porque habla del corazonzote tan grande que tienes. Y no solamente habla del corazón, habla del gran papá que tiene tu hija y habla de cómo marcas la diferencia entre tú y Adamari. Cómo tú la defiendes y cómo ella no te defendió cuando tú lo necesitaste, pero ¿verdad que no te importa?”, respondió Niurka ante las palabras de Toni.

"Te felicito y ¿qué crees? Mira con qué felicidad te digo me perdonas, ¿me perdonas?" pero sin titubeos Toni le respondió, " No tengo que perdonarte nada", aunque Niurka le insistió que "No, sí me tienes que perdonar"… Por lo que el bailarín español aseguró que no lo hará, "No, porque ya esto, lo que veo en tus ojos y cómo estás, es más que suficiente".

Ante esto Toni no tardó en responder, “O lo intento”, pero de inmediato Niurka lo interrumpe y le acara que “No, no, lo haces porque conmigo lo has hecho y lo haces”. Ante esto y sin dudarlo el bailarín español comento, “Y yo sabía que podía venir a ti a hablarte así”, posterior a eso es que la vedette le pidió disculpas al bailarín español.

El bailarín español le pide a la cubana que no se toque ese tema porque Alaïa lo puede estar viendo

“Es que me mataste porque eres un ser de los que a mí me gusta encontrar en la vida. Mira, te voy a decir algo que es muy valioso. Tal vez yo no me arrepienta de lo que dije, pero delante de ti nunca lo diré para no comprometerte, para que no le tengas que dar una explicación a tu niña”, señaló Niurka tras pedirle disculpas al ex de Adamari López.

Ante esto Toni Costa no dudo en hacer mención de su pequeña hija y el como tomaría dicha situación, "Delante de mí no lo hagas porque Alaïa lo puede estar viendo y puede decir qué clase de papá tengo que no ha defendido a mi mamá. Pero yo sé que esto quedará aquí. Y yo sabía perfectamente que podía venir a hablarte así porque tú eres una montaña rusa de emociones que también tienes esa paz y yo estaba buscando ese momento", añadió Toni.